В городе Лахденпохья выросла скорость мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении сети 4G в карельском городе Лахденпохья. В результате перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE, скорость мобильного интернета в районном центре выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы по перераспределению нагрузки между существующими базовыми станциями. Проведенный апгрейд позволил расширить зону LTE-покрытия и увеличить скорость мобильного интернета как в жилых районах города, так и в местах притяжения туристов и местных жителей, включая поселок Хуухканмяки, где расположена одна из ключевых достопримечательностей района – военно-исторический комплекс «Гора Филина».

Рост скорости мобильного интернета расширил доступ жителей и гостей города к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через 4G, не прерывая интернет-сессию.

«Продолжая развивать цифровую инфраструктуру республики, мы уделяем особое внимание локациям с высоким туристическим трафиком. В данном случае одной из основных наших задач является обеспечение быстрой передачи данных даже в условиях растущей нагрузки на сеть. Нам важно, чтобы не только путешественники, которые приезжают в Лахденпохья, но и местные жители могли чувствовать себя комфортно и оставаться на связи всегда», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.