R-Style Softlab адаптировала модуль для взаимодействия с ГИС «Проверка паспорта на действительность» для работы со СМЭВ4

R-Style Softlab, компания-разработчик программного обеспечения и системный интегратор, выпустила обновление модуля для взаимодействия с ГИС «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность». Новая версия модуля позволяет автоматически осуществлять проверку паспортов клиентов — физических лиц по базе МВД через внешнюю систему СМЭВ4 (Система межведомственного взаимодействия). Проверка позволяет верифицировать сведения документа, удостоверяющего личность и понять, является ли паспорт действительным.

Проверка паспортов на действительность — один из самых актуальных запросов информации, с которым банки обращаются к государственным органам. Запрос входит в топ-10 сервисных подключений банков к СМЭВ (Системе межведомственного электронного взаимодействия), наряду с регуляторным сервисом по запросам из ФССП, выписками из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другими. Возможностями СМЭВ могут воспользоваться не только банки, но страховые компании и МФО.

Четвертая версия Системы межведомственного электронного взаимодействия отличается от третьей версией повышенной скоростью информационного обмена и отсутствием требованиям к системам участников. Запрос потребителей системы попадает в витрину данных владельца, ответ готовится на стороне витрины автоматически.

«СМЭВ4 принципиально отличается от СМЭВ3, поэтому подключение к четвертой версии системы подразумевает новые настройки, – сказала заместитель директора департамента по развитию R-Style Softlab Анна Назарова. – Банку необходимо выполнить организационное подключение к СМЭВ4, настроить на своей стороне агента для подключения к соответствующей витрине СМЭВ4. В этом мы можем помочь, предоставив консультационные услуги. Основные возможности новой функциональности модуля «Проверка паспорта на действительность» – это формирование электронного запроса в МВД для проверки паспорта и получение ответа через витрину СМЭВ 4 «Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации» (продуктивная среда 1.4)».

Обновление модуля «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность» позволяет организации обеспечить исполнение требований ЦБ РФ и МВД, получить необходимую информацию через СМЭВ 4 и минимизировать риски неисполнения требований по проверке паспорта клиента. Для клиентов, ранее использующих модуль «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность» для взаимодействия с СМЭВ3, потребуются минимальные настройки: интеграционная часть между модулем и системами при переключении со СМЭВ3 на СМЭВ 4 не меняется.

Анна Назарова сказала: «СМЭВ 4 – это система следующего поколения, которая создана по принципиально новой архитектуре. Мы оперативно доработали наш модуль, предоставив возможность клиентам проверять действительность паспортов в режиме онлайн через СМЭВ 4 и исполнять рекомендации регулятора».

Модуль «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность» является одним из коннекторов, представленных на платформе RS-Connect Pro. С помощью коннекторов банки и другие финансовые организации могут проверять предоставленные клиентом сведения на корректность, получать различную клиентскую информацию, а также проверять его по спискам (ПДЛ, банкротов и пр.) и передавать обязательные сведения.

Пользовательский интерфейс модулей RS-Connect реализован в соответствии с методологией Human-Centered Design (HCD, ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012 «Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем») и отвечает современным требованиям по эргономике и юзабилити.

Платформа для онлайн взаимодействия с государственными информационными системами (ГИС) RS-Connect Pro 2.0 работает на отечественном стеке технологий и внесена в реестр отечественного ПО.