«Первый Бит» перевел спецавтосервис Grossman на актуальную версию «Альфа-Авто»

ИТ-интегратор «Первый Бит» оперативно перевел автосервис Grossman на новую редакцию программы «1С Альфа-Авто» и синхронизировал ее с «1С:Бухгалтерией».

Теперь сотрудникам доступны электронный документооборот, проверка контрагентов через ФНС, полнотекстовый поиск и аналитическая оценка производительности компании.

Раньше в автосервисе сотрудники вели учет в системе «1С Альфа-Авто» редакции 5. В 2023 г. разработчик перестал поддерживать ее обновлениями. К тому же параллельно «Альфа-Авто» в Grossman применяли «1С:Бухгалтерию», и документы между программами приходилось переносить вручную, что доставляло много неудобство, замедляли работу бухгалтерского отдела и влекло за собой появление ошибок.

Руководство автоцентра изучило успешный опыт ИТ-интегратора «Первый Бит» и обратилось за помощью. После встречи со специалистами, стало понятно, что решение «1С Альфа-Авто» редакции 6 полностью соответствуют запросам автоцентра, нужно только грамотно перенести в нее исторические данные и настроить интеграцию с «1С:Бухгалтерией».

«Специалисты «Первого Бита» помогли нам быстро и легко перейти на новую версию «1С Альфа-Авто» и ее обмен с программой «1С:Бухгалтерия». Мы обязательно будем рекомендовать услуги компании «Первый Бит» своим коллегам», – отметила главный бухгалтер Grossman.

Новая редакция «1С Альфа-Авто» принесла сотрудникам и руководству Grossman полезные инструменты: проверку контрагентов сервисом ФНС, электронный документооборот, полнотекстовый поиск, оценку производительности компании.

Автоматический обмен данными с «1С:Бухгалтерией» упростил работу бухгалтеров и помог автоматизировать учет закупок, продаж и запасов на складе.