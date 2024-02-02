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Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о появлении на российском рынке новых аксессуаров от бренда Satechi. Среди новинок: магнитный картхолдер Satechi Vegan-Leather Magnetic Wallet Stand и кейс для iPad Satechi Vegan-Leather Magnetic Case For iPad Pro. Изделия представлены в нескольких цветах и совместимы с различными моделями смартфонов и планшетов Apple. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Многофункциональные аксессуары Satechi произведены из прочной, стойкой к загрязнениям и приятной на ощупь искусственной кожи. Прочная конструкция гарантирует, что даже после нескольких лет ежедневного использования изделия сохранят презентабельный вид и свои свойства.

Магнитный картхолдер Satechi Vegan-Leather Magnetic Wallet Stand моментально и надежно подсоединяется к задней поверхности любой модели iPhone с MagSafe. Приятный щелчок свидетельствует о том, что аксессуар закреплен, и сможет удержать любой смартфон на весу. Изделие весит всего 85 г и представлено в 4 цветах: синем, коричневом, оранжевом и черном.

Несмотря на минималистичность в аксессуаре достаточно кармашков, чтобы поместились все необходимые карточки. Самые важные можно уложить во внутренние отделения. Картхолдер Satechi Vegan-Leather Magnetic Wallet Stand А — отличная альтернатива традиционным кошелькам, которая станет идеальным подарком для тех, кто часто забывает их дома. Кроме того изделие может служить удобной подставкой для видеозвонков, серфинга в интернете и просмотра видео. Причем смартфон можно с легкостью разместить на картхолдере как в портретном, так и в альбомном режимах.

Стильный и легкий магнитный кейс для Satechi Vegan-Leather Magnetic Case For iPad Pro защищает планшет от потертостей и царапин и позволяет превратить iPad Pro в многофункциональную рабочую станцию. Он оснащен встроенным держателем для карандаша Apple Pencil, а также специальными отверстиями, которые открывают доступ ко всем нужным разъемам. Благодаря встроенному в чехол зарядному механизму умный карандаш всегда будет заряжен и готов к работе.

Магнитный кейс обладает идеальной совместимостью с клавиатурой с Apple Magic Keyboard для iPad Pro. Они присоединяются друг другу с помощью специальных креплений, мгновенно активируя клавиатуру. Чехол представлен в двух размерах: первый — подходит для моделей iPad Pro с экраном диагональю 12,9', второй — для iPad Pro 11' и iPad Air 4 и 5 поколения.

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