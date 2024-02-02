GDM переходит на новый уровень автоматизации логистики с Axelot

Компания GDM завершила пилотный проект перехода на пятое поколение системы управления складом, разработанной Axelot. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания GDM (ООО «Грузинская Дистрибуционная Маркетинговая компания») осуществляет дистрибуцию продуктов питания, алкогольной и табачной продукции в Тбилиси.

Для обеспечения своих лидирующих позиций на рынке GDM использует современные инструменты цифровизации, которые позволяют компании поддерживать темпы роста и развития за счет повышения эффективности ключевых бизнес-процессов. Совместно с Axelot компания GDM ведет работу над модернизацией логистики.

В 2018 г. компании автоматизировали складское хозяйство GDM на базе четвертого поколения WMS от Axelot. Однако, потребности компании росли, так же, как и запросы к WMS-системе. В определенный момент стало понятно, что для того, чтобы справляться с темпами роста товарооборота и поддерживать необходимый уровень автоматизации бизнес-процессов, необходима модернизация. Кроме того, скорость прироста базы данных прежней WMS требовала наличия системных подходов к организации свертки исторических данных. Решением всех задач стал перевод всех складов под управление WMS от Axelot нового поколения.

Пятое поколение Axelot WMS позволит GDM реализовать гибкие и отказоустойчивые стратегии планирования товародвижения на складе. Так как GDM уже использует Axelot TMS для управления транспортной логистикой, переход на Axelot WMS станет еще одним шагом к переходу на единую логистическую платформу Axelot SCM, с единой архитектурой систем и бесшовной интеграцией.

Первым на очереди оказался склад GDM в Кутаиси, площадь которого составляет 4000 кв. м. Проектная команда Axelot провела обследование бизнес-процессов и представила компании GDM модель, как они будут выглядеть после внедрения Axelot WMS. Процессы были настроены в соответствии с особенностями грузообработки.

Товары одного из известных зарубежных производителей алкогольной продукции поступают на склад GDM в коробках. На штучном товаре отсутствует идентификатор серийного номера, он содержится только в штрихкоде короба, однако, одним из требований производителя является сквозное отслеживание товара. В Axelot WMS был реализован механизм, позволяющий создавать в системе новую партию для всех товаров в коробе, наименованием партии при этом считается серийный номер структурного штрихкода. После вскрытия короба и извлечения товара, отслеживание товара в системе происходит по номеру созданной партии. Благодаря этому решению WMS позволяет вести сквозной учет серийных номеров продукции этого производителя.

Приемка товаров может осуществляться как от поставщика, так и с другого склада компании GDM. В ходе внедрения Axelot WMS была включена в интеграционный контур компании, построенный ранее с помощью DATAREON ESB. На момент начала проекта в действующий контур входили корпоративная информационная система (КИС), WMS и TMS от Axelot. Проектная команда включила в интеграционный контур Axelot WMS и разработала новые обработчики по загрузке планов поступления для того, чтобы в WMS факт отгрузки с одного склада GDM являлся планом поступления для другого склада GDM: после отгрузки с одного склада автоматически формируется отклик, который передается в КИС и затем становится основой для формирования плана поступления в WMS другого склада. Таким образом сокращаются трудозатраты операторов.

Размещение принятых товаров Axelot WMS планирует с соблюдением правил совместимости, но помимо этого специалисты Axelot настроили алгоритм планирования размещения и алгоритм пополнения таким образом, чтобы исключить возможность размещения товаров разных видов в одну ячейку. Axelot WMS планирует в задачах на отбор конечную ячейку в соответствии с местом хранения, указанном в маршруте документа основания.

Пилотный проект внедрения Axelot WMS позволил компании GDM открыть новые возможности в управлении складскими процессами и обеспечить стабильность планирования товародвижения даже во время пиковых нагрузок. Новая система подстроилась под особенности грузооборота, все операции выполняются под управлением WMS, что гарантирует их высокую точность и непрерывность работы склада. Архитектурная взаимосвязь Axelot WMS и Axelot TMS позволяет GDM эффективнее координировать и контролировать все логистические процессы – как на складе, так и в процессе перевозок.

Компании Axelot и GDM продолжают сотрудничество, в настоящий момент ведется работа по тиражированию WMS на всех складах дистрибьютора.