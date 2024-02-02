Большинство россиян готовы пользоваться разбитым девайсом из-за страха остаться без него

Болезненная привязанность к одному и тому же устройству может быть причиной отказа от ремонта поврежденного девайса. Россияне объясняют постоянное использование гаджета напряженным темпом жизни (25%), страхом пропустить что-то важное (22%) и потребностью быть в курсе всех новостей (20%). Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк» провели опрос и выяснили, как номофобия влияет на взаимодействие с техникой и какие вредные техно-привычки есть у россиян. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Почти половина россиян (45%) была вынуждена покупать новую технику из-за собственной неосторожности. Каждый пятый из них (19%) признался, что это случилось с ними не впервые. Интересно, что подавляющее большинство респондентов (68%) задумываются о защите девайса еще до того, как случается поломка. Как правило, 45% покупают защитную пленку или стекло, 19% выбирают противоударный чехол, а 3% — оформляют страховой полис.

«По данным группы "Ренессанс страхование", в 2023 г. самыми частыми причинами обращений по страховым полисам для техники становятся трещины экрана или другие механические повреждения — на них приходится 41% от всех случаев, а также дефекты производителя (54,7%). Интересно, что в топ самых частых случаев вошли повреждения жидкостью (4%) и повреждения из-за перепада напряжения (0,13%)», — сказал директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Большинство респондентов (66%) заметили у себя признаки номофобии или нежелания расставаться с любимым девайсом даже в случае сильной поломки. По их мнению это не помешает эксплуатации, а повреждение всегда можно закрыть чехлом. Из-за такой привязанности к технике, россияне стали замечать у себя вредные привычки. 62% оставляют смартфон на зарядке рядом с собой на всю ночь. Треть (36%) опрошенных привыкли употреблять пищу только за просмотром видео с планшета или ноутбука, а еще почти столько же (32%) — носят девайсы с собой в уборную.

Избавиться от такой зависимости хочет каждый третий (40%), но 19% признаются, что сделать это не так просто. Как правило, причина невозможности отказа от них кроется в быстром и напряженном темпе жизни (25%), страхе пропустить что-то важное в рабочих и семейных чатах (22%), потребности быть в курсе всех новостей (20%) и остром желании постоянного мониторинга лент в социальных сетях (18%).

Методология

В опросе приняли участие одна тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в декабре 2023 г. январе 2024 г.

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Группа «Ренессанс Страхование» — диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», Budu и УК «Спутник – Управление Капиталом». Группа имеет многолетний успешный опыт внедрения инноваций, создав цифровую платформу для всех ключевых сегментов страхования. В онлайн-сегменте компания занимает первое место. Услугами группы пользуются свыше четырех млн клиентов.

«Ситилинк» — сеть магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 г. «Ситилинк» продает порядка 111 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники. Сейчас у компании более 830 офлайн-магазинов и пунктов выдачи заказов в 62 регионах России. В портфеле услуг — сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги. У компании более 225 тыс. корпоративных клиентов.