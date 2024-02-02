Agile-доски в системе Directum Projects помогают контролировать лимиты незавершенной работы

Импортонезависимое решение, пришедшее на смену Trello, пополнилось полезными функциями. Теперь в Аgile-досках можно контролировать WIP-лимиты (work in progress — количество задач в работе) и дни простоя на каждом этапе процесса. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Agile-доски — наглядный инструмент для планирования, в котором задачи фиксируют на визуальных карточках — тикетах, а затем перемещают их по «доске» с этапами-столбцами.

Руководителю важно отслеживать сроки работ и равномерную загрузку сотрудников, в этом ему поможет контроль дней простоя и тикетов в работе — для них в новой версии можно устанавливать лимиты. Если ограничения будут превышены, дни без движения, названия и количество тикетов подсвечиваются красным. Функциональность позволяет вовремя обнаружить «залежавшиеся» задачи и отреагировать на ситуацию.

Количество тикетов и дней простоя превышено

Еще одна новинка — отправка поручений сотруднику прямо с Agile-доски. В поручении автоматически заполняются тема, текст и срок, а тикет добавляется в область вложений. Функция полезна, если нужно подключить к работе сотрудника, который не работает на доске.

Отправка поручения по тикету

Чтобы исполнителям было удобнее отбирать задачи в работу, тикеты в колонке можно сортировать. Например, расположить сверху самые приоритетные задачи. Доступно ранжирование по сроку, трудоемкости и количеству голосов пользователей.

«Agile-доски — незаменимый инструмент, способный превратить хаос и беспорядок в задачах в структурированную работу. Пользователи в десятках компаний уже оценили возможность видеть свою работу как на ладони, контролировать прогресс и фокусировать усилия. WIP-лимиты добавят еще больше предсказуемости в рабочие процессы, а поручения усилят контроль над особо важными задачами», – сказал Никита Аксянов, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

Система Directum Projects — полномасштабная замена инструментов Jira и Trello. Продукт решает задачи проектного и командного управления: от планирования и реализации работ до составления отчетов и сохранения накопленных знаний.