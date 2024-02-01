«СпецТек» внедрила TRIM в «Буровые системы»

Информационная система управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования компании «Буровые системы» сдана в эксплуатацию. Работы по внедрению системы выполнены НПП «СпецТек» на основе программного комплекса TRIM. Об этом CNews сообщил представитель компании «СпецТек».

Компания «Буровые системы» занимается строительством нефтяных и газовых скважин, осуществляет весь цикл буровых работ. Производственные активы и персонал компании, участвующий в процессах технической эксплуатации, распределен по большой территории (расстояние между площадками до 3,5 тыс. километров). Эта специфика предопределила сложность проекта как с технической, так и с организационной стороны.

В отсутствие постоянных скоростных каналов связи со всеми площадками потребовалось создать распределенную базу данных системы, с центральной (офисной) частью и с удалёнными узлами. Пользователи на узлах (ремонтная база и 11 буровых бригад в регионах: Самара, Иркутск, Республика Коми, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ) получили возможность работать в системе автономно, с ежедневной репликацией (синхронизацией) данных между узлами и центральным офисом (Ижевск). На случай наличия связи на текущей локации предусмотрен терминальный доступ к системе.

На момент сдачи системы в эксплуатацию в базе данных 3 тыс. единиц оборудования, с каждой единицей оборудования связаны данные по истории её обслуживания. Сформирован каталог типового оборудования, включающий более 800 моделей оборудования, справочник товарно-материальных ценностей (ТМЦ) содержит более 10 тыс. записей. Формируются технологические карты ТОиР. Реализован обмен данными со складской системой на основе продуктов «1С» (остатки, движение ТМЦ, списания и т.д.).

В системе 18 пользователей, включая персонал на буровых установках, при этом имеется значительный потенциал расширения системы. Основные группы пользователей – отдел главного механика, механики буровых бригад, склад ТМЦ, ремонтная база.

Базовый функционал внедренной системы включает в себя ведение наработки технических систем буровых установок, автоматизированное планирование предупредительного обслуживания, регистрацию дефектов, включая классификацию при регистрации, планирование устранения дефектов и контроль, регистрацию и контроль перемещений оборудования между узлами (буровыми бригадами, ремонтной базой), дефектовку демонтированных узлов и единиц оборудования, формирование заявок на снабжение ТМЦ под работы, контроль затрат на ТМЦ в разрезе вида оборудования и т.д.

Ежемесячно по каждой буровой бригаде в системе планируется до 500 работ, вводится в систему от 50 до 100 отчетов о выполнении работ, в связи с чем актуальной стала задача повышения степени выполняемости и учета выполненных работ.

Для регистрации дефектов технических систем и управления статусом их устранения используется мобильное приложение TRIM, установленное на мобильных устройствах персонала буровых бригад. Функционал приложения позволяет привязывать к дефектной единице оборудования всю информацию о дефекте, включая фотофиксацию самого дефекта и результатов работ по его устранению. Ежемесячно механик буровой бригады формирует дефектные ведомости (на буровой, на ремонтной базе) и отправляет их в отдел главного механика для согласования объема работ по устранению дефектов.

В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию функционала мобильного приложения для поддержки обходов оборудования, для чего разрабатываются маршруты с точками контроля параметров и визуального осмотра.

Руководство имеет доступ к системе через web-интерфейс, осуществляет мониторинг деятельности (план-факт, распределение дефектов, контроль списаний ТМЦ), анализ KPI (MTBF, MTTR, распределение трудозатрат), пересмотр стратегий обслуживания, корректировку карт смазок и ежедневных осмотров.