Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой

Российский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамках федеральной субсидии для обеспечения запуска общественного транспорта на электротяге.

В Волгодонске состоялся запуск электробусного движения сразу на двух маршрутах, связывающих старую и новую части города с поселком Шлюзы. Электротранспорт был закуплен по программе модернизации транспортного комплекса Ростовской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По этой же программе в городе была построена электрозарядная инфраструктура, благодаря которой электробусы могут быстро заряжаться до 80% всего за полчаса, постоянно поддерживая оптимальный заряд батареи.

Две однокупольные зарядные станции «городского» типа были установлены в поселке Шлюзы и на остановке рядом с предприятием ВЗМЭО. Такое расположение станций обеспечит движения электробусов на длинном маршруте. Еще две зарядные станции «паркового» исполнения – с шестью куполами каждая – были установлены на территории троллейбусного парка. Такой тип станции позволяет одновременно заряжать шесть единиц транспорта благодаря равномерному распределению мощности между ними. Для того, чтобы запустить процесс зарядки, водителю достаточно подключиться пантографом к куполу, не выходя из кабины.

«Это не первый реализованный проект в Ростовской области. Ранее при поддержке Правительства Российской Федерации, Минтранса РФ и правительства региона электробусы вышли на маршруты в Ростове-на-Дону – для этого мы поставили и ввели в эксплуатацию пять ультрабыстрых станций. На очереди запуск электробусного движения в Таганроге. Всего благодаря федеральным программам, стимулирующим развитие электротранспорта, только за прошлый год электрозарядные станции нашего оператора Sitronics Electro появились в девяти городах. В планах расширять географию присутствия, причем не только за счет обеспечения инфраструктурой электробусных парков, но и за счет установки зарядных станций для электромобилей под собственным брендом», – сказал советник президента Sitronics Group Армен Сафарян.

Sitronics Electro – российский оператор электрозарядной инфраструктуры, обеспечивший зарядными станциями крупнейшие электробусные парки России «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка». Все они расположены в Москве. В сети ЭЗС для электромобилей насчитывается уже более 130 станций в 25 регионах России.