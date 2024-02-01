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«Ростелеком» провел испытания системы мониторинга персонала DiWo-Сontrol на «Челябинском компрессорном заводе»

«Ростелеком» завершил пилотные испытания решения DiWo-Сontrol на «Челябинском компрессорном заводе» («ЧКЗ»). Система осуществляет мониторинг за передвижением и деятельностью сотрудников на объекте, помогая контролировать нештатные ситуации в режиме онлайн. В результате пилотирования на предприятии снизились простои и увеличилось количество выпускаемой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Пилотной площадкой стал сборочный цех “ЧКЗ” − крупнейшего отечественного изготовителя компрессорной техники, лидирующего в производстве винтовых компрессорных установок. С помощью программно-аппаратного комплекса DiWo-Сontrol удалось оперативно развернуть испытания, которые продлились два месяца. Ежедневно система фиксировала деятельность сотрудников по критериям “присутствие в рабочей зоне”, “отсутствие в рабочей зоне” и “активность в течение рабочего дня” с возможностью мониторинга в режиме онлайн. Для проведения пилота мы снабдили персонал цеха метками и установили передвижные радары, сигнал с которых поступал на станцию и передавался по мобильным каналам связи. Новое решение позволило не только повысить уровень трудовой дисциплины, но и поднять производственные показатели. Продуктивность работы любой компании − это не только отлаженные бизнес-процессы, но и применение современных технологий, которые позволяют увеличить выработку продукции до 20% и снизить затраты от 10 до 40%».

Денис Ялалетдинов, генеральный директор «Челябинского компрессорного завода»: «В результате эксперимента умная система выявила отклонения от плана в графиках некоторых сотрудников, что стимулировало повышение трудовой дисциплины. Кроме того, у нас появилась возможность в режиме онлайн получать информацию о том, где находится сотрудник, что обеспечивает оперативность в управлении и повышает безопасность персонала в случае ЧП. Параллельно упростилась работа табельщиков рабочего времени: машина помогла ее автоматизировать. Это снизило нагрузку на вспомогательный персонал».

По итогам пилота «Челябинский компрессорный завод» принял решение о масштабировании проекта на остальные производственные локации предприятия.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 12,9 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 12,9 млн подписчиков.

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