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«Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документами

«Ростелеком» завершил внедрение российского продукта для просмотра и редактирования PDF-документов, который заменил иностранное программное обеспечение (ПО). Более 5,5 тыс. сотрудников компании начали использовать многофункциональный редактор ContentReader PDF российского разработчика Content AI. Переход на решения отечественных производителей во внутренних бизнес-процессах «Ростелекома» позволяет снизить зависимость компании от импорта и поддержать стратегию импортозамещения.

«Нашей целью был централизованный переход с иностранного ПО для редактирования PDF-документов на отечественное решение без потери функциональности. Мы искали продукт для оптимизации бизнес-процессов, связанных с обработкой PDF-документов, а также массовой оцифровки изображений для подготовки отчетной документации во всех линейных процессах компании. Интеграция нового продукта реализована поэтапно и без приостановки рабочих процессов», — отметил руководитель направления центра компетенций импортозамещения «Ростелекома» Андрей Потапов.

«Важным требованием к продукту со стороны “Ростелекома” была возможность его использования в разных российских операционных системах (ОС). А мы уделяем большое внимание проверке совместимости своих решений с отечественными ОС. Так, ContentReader PDF 15, который использует “Ростелеком”, имеет подтвержденную совместимость с ОС Astra Linux, ОС “Альт”, “Ред ОС” и поэтому может быть интегрирован в ИТ-ландшафт, построенный на российском софте», — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО и рекомендован для замещения иностранного софта для просмотра и редактирования PDF-документов.

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