Российский вендор «Роса» и системный интегратор KPBS договорились о стратегическом сотрудничестве в рамках программ импортозамещения

Компания KPBS, российский системный интегратор, объявила о расширении партнерства с отечественным разработчиком защищенного ПО, операционных систем и платформ виртуализации – компанией «Роса».

Сотрудничество компаний KPBS и «Роса» началось в 2022 г. в рамках программ импортозамещения. Компании реализовали несколько совместных проектов, по результатам которых проявили взаимный интерес к развитию общего бизнеса.

Стратегическая цель компаний на новом этапе партнерства включает в себя формирование проверенных технологических платформ, способных решать широкий спектр задач, и помощь заказчикам в выборе оптимальных решений для миграции на отечественные технологии, не зависящие от иностранных решений.

«Опыт совместных проектов с KPBS показал нам, насколько компания настроена на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с заказчиками и партнерами. Вдумчивое отношение к задачам клиентов, стремление развивать свои компетенции – залог успешного сотрудничества, в которое мы готовы вкладывать все свои усилия», – сказал генеральный директор компании «Роса» Олег Карпицкий.

Компании планируют активно участвовать в программах импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики и внедрять отечественные разработки, такие как платформа виртуализации Rosa Virtualization. На сегодняшний день – это одно из немногих решений, которое имеет сертификат ФСТЭК для работы с государственными информационными системами и персональными данными.

«Компания «Роса» – один из наиболее динамично развивающихся игроков современного отечественного рынка системного и инфраструктурного программного обеспечения. Платформа виртуализации, сертифицированная ФСТЭК, и инструмент по управлению гибридной виртуальной, контейнерной и облачной инфраструктурой – это те решения, которые сегодня особенно востребованы у заказчиков, которые занимаются миграцией своих виртуальных сред с западных на санкционно-независимые отечественные платформы. Наша совместная цель – предоставить заказчикам возможность выбора лучших российских технологий, в том числе технологий виртуализации, и обеспечить за счет многолетней экспертизы и компетенций KPBS бесшовный переход на отечественные ИТ-платформы», – отметил Артем Песин, директор по продажам и маркетингу, член правления KPBS.