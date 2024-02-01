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Подтверждена совместимость ПО «Пирамида 2.0» с отечественной СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ГК «Системы и Технологии», российский разработчик и производитель средств автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ, объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В результате совместного тестирования подтверждена корректная работа ПО «Пирамида 2.0» версии 10 и СУБД Postgres Pro Standard (версии 13, 14, 15, 16), Enterprise (версии 13, 14, 15), Certified (версии 11, 14, 15). Этот шаг расширил перечень СУБД, применимых в автоматизированных системах учёта энергоресурсов и диспетчеризации в энергетике (АИИС КУЭ, ИСУ, АСДУ).

«Поддержка отечественной СУБД Postgres Pro добавлена в ПО «Пирамида 2.0» в 2020 г., и за прошедшее время уже построены несколько систем учета с данной СУБД. Теперь же в рамках технологического партнёрства подтверждена поддержка всех актуальных редакций СУБД и достигнута договорённость о поддержании совместимости в будущих версиях. Данный шаг позволяет нашим клиентам выбирать стек отечественного ПО для систем учета энергоресурсов и диспетчеризации с полной уверенностью в возможности его долгосрочной эксплуатации», — сказал директор по ИТ и инновациям группы Компаний «Системы и Технологии» Кузьма Катков.

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ПО «Пирамида 2.0» — мультиплатформенное программное обеспечение, на базе которого выстраиваются интеллектуальные системы учета электроэнергии, комплексного учета энергоресурсов и диспетчеризации. Продукт успешно применяется при автоматизации систем учета в соответствии с требованиями, изложенными в ФЗ № 522 и ПП РФ № 890. Продукт включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 1930). Разработчик — ООО «АСТЭК», входящее в Группу Компаний «Системы и Технологии».

ГК «Системы и Технологии» — российская компания полного цикла, основными направлениями которой являются построение автоматизированных систем учета энергоресурсов, систем телемеханики и диспетчеризации, разработка и производство отечественного оборудования и программного обеспечения. Группа Компаний выпускает более 100 модификаций высокотехнологичной продукции, среди которых устройства телемеханики и диспетчеризации, интеллектуальные контроллеры SM160, шкафы автоматизированного управления освещением, цифровые приборы учета электроэнергии серии «Квант», оборудование связи и различное дополнительное оборудование.

Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. Команда Postgres Professional активно развивает открытую СУБД PostgreSQL.

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