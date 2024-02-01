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Почти две трети покупок в магазине оплачиваются безналичными

Почти две трети (64%) покупок в магазинах оплачиваются безналичными. К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование формирование чеков через ПО Frontol за 2023 год. Доля же оплат наличными деньгами составляет 36%. Об этом CNews сообщили представители АТОЛ.

Все популярнее становится услуга отправки электронного чека. Такой способ получения фискального документа при покупки выбирали в 29,06% сделок, что на 6,8 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период 2022 г. Основная же часть продаж (70,94%) по-прежнему осуществляется с использованием бумажных чеков, позволяющих здесь и сейчас проверить состав и стоимость приобретаемых товаров.

Средняя сумма покупки в 2023 г. составляет 690 руб. Всего в рамках исследования проанализировано почти 200 млн чеков.

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АТОЛ — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 22 лет АТОЛ помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования АТОЛ. Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «АТОЛ Онлайн». Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть АТОЛ насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.

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