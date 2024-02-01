«Почта России» внедряет корпоративную аналитическую систему российского вендора НОТА

Российский вендор ПО НОТА (холдинг «Т1») стал поставщиком ИТ-решения по анализу поведения пользователей и качества обслуживания клиентов для АО «Почта России». Это крупнейший на сегодняшний день проект отечественной системы классов Process Mining и Process Discovery среди российских компаний. Решение будет масштабировано по всей стране и установлено на более чем 100 тыс. рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Созданная на базе многокомпонентной платформы «Сфера» система сочетает в себе функциональность нескольких востребованных корпоративных инструментов: «Сфера. Интеллектуальный анализ процессов», «Сфера. Анализ пользовательской активности»,« Сфера. Учет рабочего времени» и «Сфера. Мониторинг рабочих станций».

Комбинация различных модулей системы способна выявить реальные сценарии прохождения бизнес-процессов, выполнить их детальный анализ, разработать способы операционной оптимизации, а также повысить эффективность сотрудников и утилизации техники. Решение на базе Process Mining позволит на системной основе обнаружить неоптимальные маршруты и, как следствие, сократить фактические сроки доставки посылок. Использование Платформы Сфера в задачах улучшения операционной эффективности и производственных процессов даёт возможность повышать качество услуг для конечных потребителей.

«С помощью решения от нашего доверенного партнера по цифровой трансформации, российского вендора ПО НОТА, мы планируем прежде всего заботиться о пользователях услуг Почты, но при этом не забываем и об организации комфортных и эффективных внутренних процессов для наших сотрудников. Мы ожидаем, что выявление точек, удлиняющих и усложняющих процесс взаимодействия с клиентом, а также оптимизация логистических маршрутов помогут нам повысить качество предоставляемых услуг», — сказал Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора «Почта России».

«Мы включили модули Process Mining и Process Discovery в состав платформы "Сфера", поскольку считаем их одними из главных элементов современного ИТ-ландшафта крупной корпорации. Именно в больших распределенных компаниях, казалось бы, небольшое — на считанные проценты — повышение эффективности приводит к впечатляющим результатам. Такое расширение набора ИТ-инструментов позволяет бизнесу оптимизировать операционные процессы и сэкономить ресурсы», — сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор российского вендора НОТА (холдинг «Т1»).

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации, количество отделений обслуживания клиентов — свыше 38 тыс. точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 54 млн километров. С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи. Численность почтовых работников составляет 280 тыс. человек. Ежегодно «Почта России» принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. «Почта» доставила 238 млн электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).

НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. на основе обширной экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса «НОТА МОДУС» (ex. «T1 CRM»), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга «НОТА ВИЗО»Р (ex. «T1 EasyTax»), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».