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МТС запустила сеть LTE еще в 30 селах Алтайского края

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Алтайского края. Мобильную связь и быстрый мобильный интернет МТС получили жители 30 населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной доступ в сеть появился в населенных пунктах сразу в нескольких районах Алтайского края. Так, в Солонешенском районе интернет четвертого поколения МТС запустила в селах Демино и Степное, Туманово, а в соседнем Усть-Калманском районе – в селе Новокалманка и поселке Приозерном.

В Тальменском районе доступ к сети LTE получили жители сел Речкуново и Лушниково, в Косихинском – сел Глушинка и Пустынь, в Топчихинском – сел Макарьева и Зимино.

Кроме того, мобильный интернет и связь МТС появились в 13 селах - Орехово, Боровиково, Каип, Боровое, Урывки, Мезенцево, Лебяжье, Самарка, Новенькое, Борисово, Макарьевка, Излап, Шадруха. Сеть 4G развернута также на территории шести поселков - Новоивановка, Мирный, Муравей, Богатское, Пионер Труда и Лесная Поляна.

Теперь еще порядка 15 тыс. жителей области смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг

«В Алтайском крае доля сельского населения составляет более 40% жителей, и не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества. В конце прошлого года мы разом подключили к интернету МТС почти девять десятков сел, а теперь рады сообщить о завершении очередного масштабного проекта по расширению покрытия сети, который охватил на этот раз 30 населенных пунктов», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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