«Магнит» открыл первый ПВЗ «Магнит Маркета» в одном из своих магазинов

«Магнит», открыл первый тестовый пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса «Магнит Маркет» (KazanExpress) в одном из своих магазинов в Казани. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

ПВЗ расположен в магазине «Магнит» «у дома», который находится по адресу: улица Фрунзе, 9. Заказанные на маркетплейсе товары можно забрать в кассовой зоне — удобная навигация поможет покупателям сориентироваться и быстро получить заказ.

В феврале 2024 г. «Магнит» планирует открыть в своих магазинах «у дома», супермаркетах и суперсторах в Казани 16 тестовых ПВЗ в различных конфигурациях, чтобы протестировать несколько гипотез и выбрать оптимальные. Заказы покупателей KazanExpress будут за один день доставляться в магазины «Магнит» с пунктами выдачи. Для быстроты обработки заказов в магазинах будут предусмотрены отдельные зоны хранения.

«Магнит» в ноябре 2023 г. приобрел KazanExpress и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет». Приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress в ближайшее время изменят внешнее оформление и продолжат работу под новым брендом.

Собственная сеть ПВЗ KazanExpress в настоящее время насчитывает более 500 точек в 122 городах. Планируется, что в рамках развития маркетплейса «Магнит Маркет» география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнит» всех форматов, что позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ритейлеру – привлечь дополнительный трафик.

Гюванч Донмез, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит»: «Мы приступаем к тестированию различных форматов ПВЗ в магазинах и по итогам пилота выберем лучшие с точки зрения покупательского опыта варианты. Затем начнем масштабировать проект на нашу розничную сеть – крупнейшую в России по числу магазинов. Открытие ПВЗ в магазинах «Магнит», максимально близко к покупателям, обеспечит быстроту и удобство получения заказов покупателей маркетплейса».

***

Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в 4 218 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5422 автомобилей. В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за девять месяцев 2023 г. составила 1 858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.