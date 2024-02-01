«Кибер Бэкап» сохраняет важные данные лидера двигателестроения для авиации — ПАО «ОДК-Кузнецов»

Предприятие авиационного и космического двигателестроения, которое входит в госкорпорацию «Ростех» и выполняет разработку, производство, сопровождение и ремонт авиационных, наземных и ракетных двигателей, ПАО «ОДК-Кузнецов» впервые внедрило систему резервного копирования и восстановления данных — защиту доверили решению «Киберпротекта». Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

В ПАО «ОДК-Кузнецов» не только проходят техническое перевооружение и модернизация производства, но и реализуется собственная стратегия цифровой трансформации — катализаторов которой стали события последних лет, санкционное давление и уход с российского рынка зарубежных разработчиков системного и инфраструктурного ПО. Она предполагает как существенное преобразование информационных систем, так и переход к цифровой модели производства.

Проводимая цифровизация всех внутренних процессов в ПАО «ОДК-Кузнецов» привела к необходимости внедрения качественного решения, позволяющего гарантированно защитить все важные и конфиденциальные данные, исключить простои и обеспечить оперативное восстановление в случае сбоя.

«Нашей ИТ-команде предстояло выстроить единую, централизованную систему резервного копирования и восстановления данных всех трёх производственных структур завода. Ранее специализированное ПО для бэкапа на предприятии не применяли», — сказал начальник ИТ-отдела ПАО «ОДК-Кузнецов» Илья Петров.

Проведя мониторинг всех современных систем защиты данных, представленных на рынке, специалисты ИТ-команды предприятия остановили свой выбор на флагманском решении компании «Киберпротект» — «Кибер Бэкап» — безопасном и защищенном от уязвимостей отечественном программном продукте, который отличается высокой скоростью создания резервных копий, надежностью восстановления данных и простотой управления. Полная локализация ИТ-решения была важнейшим фактором для его внедрения на предприятии, решающим стратегические для страны задачи и выполняющего важнейшие государственные заказы.

ИТ-специалисты ПАО «ОДК-Кузнецов» самостоятельно внедрили систему резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер Бэкапа». Суммарно процесс занял около недели. СРК уже прошла «проверку боем» и доказала свою эффективность практике: в результате инцидента, возникшего из-за человеческого фактора — невнимательности пользователя — произошел сбой в ИТ-системе. «Кибер Бэкап» помог восстановить данные быстро и без какого-либо ущерба для процесса производства.

«Благодаря внедрению нового российского ИТ-решения мы смогли оперативно выстроить надежную, функциональную и производительную систему защиты всех данных нашего предприятия, в том числе критически важной и конфиденциальной информации», — сказал Илья Петров.