Группа «Самолет» роботизировала процессы финансово-экономической деятельности компании

Группа «Самолет», федеральная корпорация в сферах proptech и девелопмента, в рамках ИТ-трансформации внутренних бизнес-процессов автоматизировала казначейские и бухгалтерские операции с помощью RPA Sherpa (Robotic Process Automation). Эта технология включает в себя программных роботов, которые имитируют действия человека. Проект реализован за четыре месяца и продолжает свое развитие. Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

В деятельности финансового департамента и особенно бухгалтерии много времени занимает работа с первичной учетной документацией, договорами, счетами, сверками и выписками. Это стандартные, рутинные операции, которые состоят из однотипных действий в ряде программ. RPA, или программные роботы, могут взять на себя подобные функции, что позволяет свести к минимуму участие сотрудников в шаблонных процессах и повысить производительность.

С момента старта проекта за четыре месяца (сентябрь-декабрь) в «Самолете» роботами обработано более 200 тыс. документов в финансовых системах. Роботы сейчас выполняют такие ежедневные операции как поиск платежных поручений и их сбор из ЭДО «Контур.Диадок», формирование счетов, сбор документов по требованиям ИФНС, массовые выгрузки документов из «1С» и выписок из клиент-банка, загрузка договоров в систему и др. Отдельный робот Sherpa RPA, разработанный для автоматизации бухгалтерских процессов, взял на себя техническую операцию по выгрузке оборотно-сальдовых ведомостей и последующей отправке их контрагентам через систему электронного документооборота. Суммарно, объем ежемесячно обрабатываемых роботом документов превысил 10 тыс. единиц в месяц.

Внедрение программных роботов позволило автоматизировать процессы, которые раньше выполнялись сотрудниками вручную и отнимали несколько часов рабочего времени ежедневно. Теперь срок обработки запросов и документов сократился в 12 раз. Также к преимуществам RPA можно отнести быстрый запуск, работу в режиме 24/7, возможность обработки больших объемов информации. Робот, интегрированный в систему, запускается либо автоматически в четко указанное время, либо по инициативе сотрудника.

«Самолет» планомерно занимается повышением эффективности внутренних бизнес-процессов. Использование технологии RPA, которая имитирует взаимодействие человека с информационными системами, позволяет повысить скорость работы, снизить количество ошибок, сократить операционные расходы и сроки выполнения задач. Согласно исследованиям, бухгалтер тратит на работу с первичными документами и прочие рутинные процессы до 25% рабочего времени. Это огромный пласт для оптимизации: если избавить сотрудников от механических операций, то появится время для более сложных и важных задач. Полученные результаты вдохновляют: только автоматизация работы с банковскими выписками одним роботом позволяет экономить 24 ПШЕ (производственная штатная единица) в год», — сказал Дмитрий Голомидов, руководитель отдела роботизации группы «Самолет».

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ПАО ГК «Самолет» – федеральная корпорация в сферах proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финтех, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и др. На 31 декабря 2022 г. внешняя оценка активов достигла 761 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн м2 реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ, штат около 5000 сотрудников и более 100 тыс. акционеров.