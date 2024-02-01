EFSOL реализовала проект создания сервера корпоративной почты для компании «Промситех»

Компания «Промситех» получила услугу защищенной корпоративной почты на базе облака EFSOL с сохранением всех данных корпоративной переписки. В дополнение, специалисты EFSOL настроили антиспам и антивирусную защиту на новом почтовом сервере. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

В EFSOL обратилась компания «Промситех», которая вот уже 20 лет является производителем и поставщиком компонентов для промышленной автоматики. Требовалось организовать переезд корпоративной почты на собственный сервер Exchange в облаке с сохранением истории корпоративной переписки.

Перед инженерами EFSOL IT были поставлены следующие задачи: организовать выделенный облачный почтовый сервер на базе Exchange, осуществить миграцию истории переписки, адресной книги, календарей и произвести тестирование функционала перед запуском в промышленную эксплуатацию.

Команда EFSOL Oblako, используя собственные вычислительные ресурсы хостинга EFSOL, произвела развертывание сервера Microsoft Exchange с использованием тестового домена. После успешного тестирования, произведена миграция истории писем и данных, перенос всех почтовых ящиков в количестве 100.

Для защиты от спама и вирусов используется проверенное решение от Kaspersky.

Клиент полностью доволен предоставленным решением - корпоративная почта перенесена в облако EFSOL с сохранением всех нужных данных. Решение по защите от спама и вирусов позволяет защитить почтовый сервер от хакерских атак и настроить гибкую систему фильтрации спама.