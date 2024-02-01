«Белтел» построила мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu в Москве

Компания «Белтел» создала современный мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow, расположенного на юго-западе Москвы. Комплекс мультимедиа включает в себя 12 подсистем, которые обеспечивают высококачественное отображение информации, звуковое и световое сопровождение, видеоконференцсвязь, бронирование переговорных комнат и навигацию по зданию.

Мультимедийное оборудование установлено в 24 помещениях отеля. В Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow оборудовано восемь конференц-пространств площадью более 1500 м² в том числе многофункциональный зал площадью 386 м² для проведения конференций и банкетов. Вместимость помещений конференц-зоны от 8 до 350 человек. Помимо залов, оборудование установлено в холлах, фойе, ресторанах и коридорах.

Кроме того, мультимедийное оснащение охватывает 39 помещений фитнес-центра World Class площадью 3250 м², расположенного на первых двух этажах отеля, в том числе фойе и коридоры, пять кабинетов СПА-центра, три зала групповых занятий, зал для силовых и кардио тренировок и единоборств, пять зон саун и хамам, бассейн и бар.

В проекте использованы электроприводные экраны Lumien, видеостены Absen, лазерно-фосфорные проекторы Barco, PTZ-камеры Infobit, гостиничные телевизоры Philips. В результате ухода ряда западных вендоров в 2022 г. специалистами «Белтел» были полностью перепроектированы многие подсистемы, среди них акустическая система – установлены аудиосистемы бренда BIAMP. Также использованы микрофонные системы Microflex Ecosystem и радиосистемы производства Shure, поставленные по параллельному импорту. Система коммутации и управления построена на базе оборудования Extron. С её помощью можно управлять не только самим комплексом мультимедиа, но и смежными системами. В рамках комплекса реализовано управление уровнем освещённости в местах общественного пользования и конференц-зоны отеля.

«Белтел» выполнила все этапы строительства комплекса – от проектирования до пусконаладочных работ.

«Мультимедийное оснащение отеля Radisson Blu Lrninsky Prospect Hotel, Moscow и фитнес-центра World Class – знаковый проект для нашей компании, поскольку здесь нам удалось применить передовые мультимедийные технологии на объектах премиум класса в сложных условиях смены решений на рынке. Несмотря на сложности, нам удалось решить все поставленные задачи – гости имеют возможность по достоинству оценить качество изображения, звука и света, что помогает максимально погрузиться в атмосферу», – сказал Иван Калинкин, руководитель отдела мультимедийных решений компании «Белтел».