Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore представила новый модуль «Эксплуатация» для управления уже построенными объектами

Новый модуль существенно расширил функционал платформы: теперь пользователи могут управлять введенными в эксплуатацию объектами. Впервые единая система предоставляет контроль всего жизненного цикла проекта - от этапа проектирования объекта до сдачи и использования, что позволит сократить избыточные расходы на стройке в среднем на 20% и снизить риски простоев объектов на 10%. Об этом CNews сообщили представители Pragmacore.

Новый модуль «Эксплуатация» в платформе Pragmacore представляет собой информационное пространство по управлению эксплуатацией объекта и позволяет контролировать использование здания после завершения строительства и запуска и более эффективно расходовать заложенный на это бюджет. В модуле «Эксплуатация» можно находить подрядчиков на работы, корректировать финансовые потоки организации, перераспределять остатки денежных средств, контролировать заключение и выполнение договоров с контрагентами, формировать аналитические сводки и отчеты.

Таким образом, благодаря новому модулю платформа Pragmacore позволит контролировать весь жизненный цикл здания в цифровом формате – от его проектирования до эксплуатации. Сегодня в платформе Pragmacore уже реализована возможность управлять ценообразованием и рассчитывать ресурсы строительства, управлять финансами, комплектацией, рабочими и рабочими процессами, контролировать строительство с возможностью выдачи предписаний рабочим с помощью мобильных устройств. Также на платформе доступна функция предиктивной аналитики с интеграцией искусственного интеллекта и возможностью прогнозирования по 30 факторам для построения наиболее точного графика реализации проекта и дашборд с визуализацией отчетов и аналитики.

Синхронизированное управление строительными процессами доступно не только на компьютере, но и в мобильном приложении Pragmacore. На текущий момент платформа Pragmacore используется более чем на 30 строительных проектах общей стоимостью свыше 180 млрд руб. Среди компаний, которые применяют платформу Pragmacore, - «Норильский Никель», СК «Мост», «Оргэнергострой» и др.

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Pragmacore - облачная платформа для автоматизации строительного бизнеса, резидент «Сколково». Позволяет управлять стройкой и контролировать реализацию строительных проектов, в том числе отслеживать сроки проекта и бюджет, формируя единую информационную среду по проектам, с дополнительным функционалом в виде модуля предиктивной аналитики на базе машинного обучения.