Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux

Отечественный сервер «ДатаРу ПИ760» компании «DатаРу» получил сертификат совместимости с российской ОС Astra Linux Special Edition. Работоспособность и корректность совместного функционирования систем подтверждена испытаниями. Клиенты ИТ-компаний могут выстроить полностью импортонезависимую базовую ИТ-инфраструктуру с поддержкой в России.

В ходе испытаний специалисты «DатаРу» убедились в стабильности работы ОС Astra Linux Special Edition (версия 1.7) на сервере «ДатаРу ПИ760». Было подтверждено, что такая связка работает без нареканий, с высоким уровнем производительности и отказоустойчивости. Решения оптимально подходят для совместного внедрения в компаниях, которые стремятся выстроить полностью импортонезависимый ИТ-ландшафт.

Продукты ИТ-компаний адаптированы к большим нагрузкам и подходят для работы с высокопроизводительными вычислениями, в том числе машинным обучением и искусственным интеллектом. Сервер «ДатаРу ПИ760» работает на двух процессорах Intel Xeon Scable нового поколения с 56 ядрами для ускоренной обработки данных. Предусмотрена возможность выбора различных слотов для расширения Gen4 и Gen5 (до 8 слотов PCIe) — это увеличивает пропускную способность сервера.

Операционная система Astra Linux Special Edition предназначена для безопасного и стабильного управления ИТ-инфраструктурой любого масштаба. Программное обеспечение имеет встроенные средства защиты информации (СЗИ) и отвечает требованиям для работы с данными различной степени конфиденциальности. ОС Astra Linux также имеет набор сертификатов СЗИ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по первому, высочайшему, уровню доверия.

Таким образом, совместное внедрение сервера «ДатаРу ПИ760» и ОС Astra Linux Special Edition позволяет выстроить безопасную, надежную базовую ИТ-инфраструктуру. При этом оборудование можно доставить со склада в Москве в сжатые сроки, а техподдержка, также локализованная в России, доступна 24/7.

«Курс на импортозамещение, который сегодня выбирает подавляющее большинство российских компаний, требует от производителей софта и оборудования слаженной совместной работы с партнерами. В «Группе Астра» мы нацелены на сотрудничество с отечественными вендорами базовых решений — это упрощает доступ пользователей к операционной системе Astra Linux, а также расширяет возможности выбора устройства, подходящего для работы с высоконагруженными приложениями», — сказал Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

«Это не первый наш опыт сотрудничества с «Группой Астра». Ранее мы запустили совместный ПАК «ДатаРу ПИАСТР», который положительно принят и оценен нашими клиентами. Активное взаимодействие с отечественными поставщиками открывает нам дорогу к комплексным решениям, которые облегчают для российских компаний полноценную миграцию на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру», — сказала Наталья Сергеева, коммерческий директор «DатаРу».

«DaтaРу» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Также «DатаРу» предоставляет услуги в области консалтинга по продуктам для обработки Big Data, ERP-решениям и другим бизнес-приложениям, занимается сервисной поддержкой цифрового рабочего пространства и аутсорсингом печати.