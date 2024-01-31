«Росатом» разработает модули анализа траффика АСУ ТП для комплекса защиты корпоративных сетей «Кода Безопасности»

АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», интегратор по направлениям «АСУ ТП» и «Электротехника» госкорпорации «Росатом») разработает модули для анализа траффика АСУ ТП для флагманского продукта ИТ-компании «Код Безопасности» — многофункционального межсетевого экрана «Континент 4». Это устройство для всесторонней защиты сети корпоративного уровня, которое можно использовать в разных инфраструктурах, в том числе высокопроизводительных, например, в ЦОДах (центрах обработки данных). Благодаря добавлению модулей, устройство можно будет использовать для обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования АСУ ТП объектов ключевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Четвертая версия «Континента» представляет собой развитие линейки комплексов сетевой защиты АПКШ «Континент», но при этом является устройством иного класса — UTM, консолидирующим на одной аппаратной платформе межсетевой экран, систему обнаружения вторжений и еще ряд механизмов безопасности. Другими ключевыми изменениями четвертого поколения продукта стало увеличение производительности межсетевого экрана до 80 Гбит/с, а также полностью переработанная централизованная система управления и мониторинга.

«В составе систем управления важных промышленных объектов особое внимание уделяется синергии встроенных и наложенных средств обеспечения кибербезопасности, причем межсетевой экран представляет собой «первую линию обороны» от потенциальных киберугроз. Интеграция модулей анализа промышленного траффика позволит использовать комплекс в составе АСУ ТП без массивного количества иных аппаратных средств, в том числе – и на объектах использования атомной энергии», — сказал управляющий директор по направлениям «Информационная безопасность и Доверенные цифровые решения» АО «РАСУ» Евгений Дорофеев. Он также подчеркнул важность обмена экспертизой и кооперации при разработке решений для обеспечения устойчивости стратегически важных инфраструктур.

«Практически все современные АСУ ТП относятся к объектам ключевой инфраструктуры, поэтому требуют соответствующего внимания с точки зрения кибербезопасности. Большое количество протоколов систем управления дает экспонентный рост сигнатур и комбинаций вероятных атак, поэтому необходимо привлечение узкоспециализированных лабораторий для проведения соответствующего анализа и формализации. АО «РАСУ» — безоговорочный лидер в области АСУ ТП и внесет огромный вклад в безопасность таких систем», — сказал коммерческий директор компании «Код Безопасности», Федор Дбар.

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АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») управляющая компания Дивизиона «АСУ ТП и ЭТО» госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение». АО «РАСУ» объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятии «Росатома» в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники.

ООО «Код Безопасности» — российский разработчик программных и аппаратных сертифицированных средств защиты информации. Продукты компании обеспечивают защиту конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств. Компания более 20 лет работает на рынке информационной безопасности в России и за рубежом, входит в топ 10 российских ИТ-разработчиков ПО и оборудования. Продукты компании имеют сертификаты ФСТЭК, ФСБ, Минобороны и полностью удовлетворяют регуляторным требованиям в отношении защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Правительство России и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.