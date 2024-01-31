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Подтверждена совместимости ПО «СмартВиста» с СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «БПС Инновационные программные решения», вендор российского семейства программных платформ «СмартВиста», объявили о совместимости своих продуктов.

Сертификаты, выданные Postgres Professional, подтверждают корректную работу СУБД Postgres Pro Standard, СУБД Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированных ФСТЭК версий, и программных платформ «СмартВиста Фронт Энд Рус», «СмартВиста Бэк Офис Рус», «Система предотвращения мошенничества», «СмартВиста Дистанционное банковское обслуживание», «СмартВиста Интеграционная Платформа (SVIP)», «СмартВиста Маркетплейс Рус», «СмартВиста Персонализация карт», «СмартВиста Электронная коммерция».

Программные платформы «СмартВиста» отличаются высоким уровнем производительности и масштабируемости, что позволяет существенно снижать уровень затрат на инфраструктуру и эффективно использовать их возможности. На основе каждой платформы можно создать собственные продукты и сервисы в соответствии со своими бизнес-требованиями и спецификой рынка.

Postgres Pro — российская система управления базами данных, представляющая собой усовершенствованную редакцию СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. Флагманская Enterprise-версия СУБД включает более 40 уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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