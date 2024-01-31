Подтверждена совместимость AlterOS и MeterTools

В январе 2024 г. специалисты ГК «Алми» и ООО «Миртек — Программные продукты» успешно завершил испытания на совместимость операционной системы AlterOS с программой MeterTools. В результате тестирования была подтверждена корректная работа программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Алми».

ПО MeterTools разработано на территории Российской Федерации и включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестровая запись №14808 от 05.09.2022). Программа предназначена для выполнения пусконаладки и параметризации приборов учёта энергоресурсов, а также сопутствующих коммуникационных устройств; совместима с большинством отечественных операционных систем для десктопов.

AlterOS — сертифицированная во ФСТЭК операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением, соответствующая всем установленным в России стандартам. Внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми»: «Мы рады сообщить об успешном завершении тестирования на совместимость нашей AlterOS и программы MeterTools. Подтверждённое взаимодействие тестируемых решений гарантирует их стабильную работу, исключая сбои и ошибки, а также сохранение показателей производительности при высоких нагрузках, таких как, например, отчетный период. Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов, исходя из существующих реалий, и основываемся не только на собственном видении, но также тщательно собираем обратную связь от наших клиентов. Мы детальное изучаем полученную информацию, чтобы быть уверенными в том, что наши продукты отвечают потребностям пользователей. Наша главная задача создавать действительно качественный продукт, поэтому каждая деталь имеет значение».

Егор Гальфингер, исполнительный директор «Миртек — Программные продукты»: «Мы всегда уделяли и продолжаем уделять большое внимание качеству испытаний программного обеспечения. Это гарантирует бесперебойную и эффективную работу наших решений на объектах критической инфраструктуры. Компания благодарна партнерам за оперативную организацию тестирования и рассчитывает на эффективное взаимодействие в будущем».

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Группа компаний «Алми» предлагает широкий спектр решений по реализации плана перехода на преимущественное использование отечественного ПО и активно реализует политику импортозамещения, в рамках которой разрабатывает и внедряет собственное отечественное ПО.

Группа компаний «Митрек» — российский разработчик и производитель умных счетчиков и программного обеспечения. Продукты компании объединяют в едином поле данные по электроэнергии, газу, водо- и теплоснабжению. Более 17 лет компания работает на рынке энергетики России и СНГ, разрабатывая, внедряя и сопровождая решения для интеллектуального учета энергопотребления.