Globus IT помогает автоматизировать бизнес-процессы на базе «1C»

Российский интегратор Globus IT объявляет о запуске направления по автоматизации бизнес-процессов с помощью программных продуктов «1С». В рамках нового направления компания будет оказывать услуги по внедрению и постпроектному сопровождению новых информационных систем для среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

«Цифровизация важна для роста и развития бизнеса. Поэтому мы создали команду первоклассных специалистов и выделили в отдельное подразделение направление по автоматизации бизнес-процессов на базе продуктов "1С". Это позволит нам быстро реагировать на запросы рынка и обеспечивать наших клиентов эффективными инструментами, которые помогают компаниям развиваться и достигать поставленных целей», — сказал СЕО Globus IT Павел Короткий.

Проанализировав потребности рынка, компания выделила основные направления своей деятельности по данному направлению: обследование, консультирование и подбор оптимального для компании варианта автоматизации; проектирование, разработка, внедрение и интеграция с действующими информационными системами; доработка и улучшение уже существующих в компании продуктов «1С»; обучение сотрудников работе в новой информационной системе, консультационное и техническое сопровождение.

«Продуктовая линейка "1C" дает широкие возможности для комфортной интеграции практически в любую систему управления за счет разнообразных отраслевых и специализированных решений. А наши специалисты имеют значительный опыт и необходимые компетенции для реализации задач на базе "1С"», — сказал Павел Короткий.

* * *

Globus IT — российский интегратор и разработчик сложных корпоративных систем, приложений, ИT-продуктов полного цикла. Опыт и компетенции компании позволяют создавать функциональные комплексные сервисы, удобные для пользователя. Это подтверждают высокие позиции Globus IT в отраслевых рейтингах. В портфеле компании более 400 успешных проектов для крупнейших финансовых, страховых, телекоммуникационных, логистических и ИT-компаний. Globus IT обладает продвинутой экспертизой в области цифровизации бизнеса, Big Data, Data Science и Machine Learning, высоконагруженного бэкенда, легкого фронтенда, продуманного мобайла.