Bimeister разработала ПО для документооборота на промышленных предприятиях

Группа компаний Bimeister разработала систему электронного технического документооборота на базе нового стека технологий. Это позволит в дальнейшем быстрее развивать и улучшать продукт. Как отмечают в компании, новое ПО станет полноценной заменой зарубежных решений — таких как Opentext. Компании группы «Газпром» первыми внедрили новое решение на предприятиях. Решение входит в состав «Системы управления инженерными данными», которая являются частью «Единой цифровой платформы по управлению инвестиционными проектами ПАО «Газпром» (ЕЦП). ЕЦП – флагманский проект системного интегратора «Газпром ЦПС» по цифровизации процессов капитального строительства в «Газпроме».

По данным аналитиков, в процессе строительства промышленного объекта требуется подготовка более 2 тысяч документов ежемесячно. ПО Bimeister поможет компаниям группы «Газпром» полностью исключить бумажный документооборот, внедрить 3D-моделирование в работу, чтобы точно выполнять измерения и поиск пространственных коллизий на этапе проектирования. Отечественное ПО стало заменой зарубежным системам EDMS (управления документами) — софт сокращает издержки и повышает качество работы на всех этапах жизненного цикла инвестпроектов.

«Сейчас в ходе внедрения ПО Bimeister был создан единый структурированный электронный архив и обеспечен доступ к документации с разных типов устройств для всех участников проекта. Стоит отметить, что несмотря на большой объем данных платформа дает возможность найти нужный файл менее чем за минуту. В перспективе, по мере реализации проекта, планируется проведение тестирования устойчивости системы при работе 5,5 тыс. пользователей одновременно», — сказал Сергей Кузин, генеральный директор компании «Бимэйстер».

На данный момент в рамках внедрения ПО Bimeister удалось успешно наладить электронный технический документооборот на этапе проектирования на части предприятий группы «Газпром» — в будущем речь идет о более чем 4 тыс. масштабных инвестпроектов и 78 дочерних обществах.

«Мы готовимся к следующему этапу, который позволит системам расширить свои возможности и стать неотъемлемым инструментом в сфере строительства. Мы планируем внедрить штампы, электронные подписи (ЭЦП), автоматическую генерацию накладных и поиск пространственных коллизий в работе с 3D-моделями. Это позволит существенно сократить ручные работы и минимизировать ошибки в процессе строительства», — сказал Александр Бухвалов, руководитель программы проектов «Газпром ЦПС».