ЦРПТ упростил работу бизнеса с пивной продукцией

ЦРПТ расширил функционал бесплатного мобильного приложения для малого и среднего бизнеса «Честный знак.Бизнес». Теперь розничным компаниям и HoReCa (кафе, рестораны, гостиницы, кейтеринг) будет проще работать с маркируемым пивом, слабоалкогольной продукцией (сидр, пуарэ, медовуха) и передавать данные в систему маркировки. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

С 15 января 2024 г. розница стала полноценным участником системы маркировки — с этой даты розничные магазины должны передавать в систему маркировки данные о подключении кег к оборудованию для розлива и продажах с помощью контрольно-кассовой техники. Другие предприятия, которые продают пиво и слабоалкогольные напитки в розлив из кег (например, точки общепита), передают код маркировки только в документе о подключении кеги к оборудованию для розлива. Данные о реализации касса передаст в «Честный знак» автоматически.

«Бизнес — наш ключевой партнер в вопросах внедрения маркировки. Поэтому мы находимся в постоянном диалоге и решаем имеющиеся вопросы совместно. Когда розничное звено подключилось к маркировке пива, участники оборота выступили с инициативой расширить возможности приложения «Честный знак.Бизнес». Например, на рынке были выявлены трудности с фиксированием сроков годности пива после вскрытия кег — раньше сотрудникам приходилось делать это в ручном режиме. Мы проработали предложение бизнеса и внедрили новый функционал. Приложение не только упрощает работу розничного звена с маркировкой, но и оптимизирует их сопутствующие бизнес-процессы», — сказал Александр Смирнов, директор департамента по работе с партнерами ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Теперь в приложении «Честный знак.Бизнес» при сканировании кода маркировки на экране будет отображаться срок годности вскрытой кеги, который заявлен производителем. Его не нужно вводить вручную или считать дни — система автоматически проанализирует карточку товара из системы маркировки и сообщит срок годности после вскрытия. Функция позволит автоматизировать бизнес-процессы розницы и HoReCa по контролю сроков годности пива и слабоалкогольных напитков.

Также в личном кабинете мобильного приложения теперь отображаются все места осуществления деятельности конкретного участника оборота. Данные о выбранном месте синхронизируются с ЕГАИС и заполняются автоматически, что позволяет корректно передавать данные о месте реализации алкогольной продукции.

Процесс постановки кеги на кран для сегмента HoReCa также оптимизирован — эту информацию в систему маркировки можно передать через приложение. Для этого необходимо один раз отсканировать код маркировки и указать дату подключения кеги, информация передастся в систему «Честный знак». Сканировать каждый раз код маркировки при продаже в баре или ресторане пива на розлив не нужно — в следующий раз участнику оборота HoReCa необходимо будет воспользоваться приложения «Честный знак.Бизнес» только при постановке новой кеги на кран.