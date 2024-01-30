Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратных решений для корпоративного и государственного сектора Fplus. Контракт распространяется на печатную технику и картриджи. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Линейка печатного оборудования включает в себя высокопроизводительные лазерные МФУ и принтеры, которые совместимы с отечественными операционными системами и решениями по управлению печатью. Вендором представлен широкий спектр картриджей для Fplus и многих других производителей печатной техники, что позволяет предлагать партнерам полный спектр расходных материалов для поддержания парка печатной техники любого заказчика.

Оборудование Fplus собирается на собственной производственной площадке в Подмосковье. Вся техника соответствует международным стандартам качества, обладает необходимыми лицензиями и сертификатами. При этом выгодно отличается ценой по сравнению с зарубежными аналогами.

Отвечая текущим потребностям заказчиков, Fplus намерен добавить свое печатное оборудование в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Реестровую технику заказчики смогут приобрести с расширенной гарантией до пяти лет.

Дмитрий Купцов, заместитель генерального директора по периферийной технике Fplus: «Мы рады заявить о сотрудничестве с компанией Treolan и рассчитываем, что соглашение с одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов страны позволит предложить наше печатное оборудование и картриджи широкому кругу заказчиков. Благодаря опыту и компетенциям партнера перед нами открываются новые возможности для развития».

Оксана Дозорова, руководитель группы печатных решений, Treolan: «Fplus — это один из молодых игроков на печатном рынке, у которого есть хороший потенциал. Опытная команда и качественный продукт позволят занять ему свою долю на рынке. Мы рады, что компания Treolan будет участвовать и способствовать этому процессу. Наши партнеры открыты к предложениям от российских поставщиков, будем изучать и осваивать оборудование Fplus вместе».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это один из крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3,5 тыс. компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» — «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда «Ланит» — около 13,5 тыс. человек.