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«Ростех» завершил испытания нового комплекса метеоразведки для военных

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил испытания комплекса «Сюжет-МФ» для приема данных от гидрометеорологических спутников для Вооруженных сил России. Новая аппаратура позволит получать спутниковые снимки во всех современных форматах передачи метеоданных в высоком качестве. Первые комплексы заказчик получит в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

«Сюжет-МФ» способен в оперативном режиме принимать, обрабатывать и анализировать гидрометеорологическую и геофизическую информацию, поступающую от космических аппаратов гидрометеорологического назначения. Комплекс позволяет рассчитать температуру поверхности суши и моря, высоту верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, влагосодержание почвы. Оборудование отображает полученные в результате вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты.

По сравнению с предыдущим поколением аналогичной аппаратуры «Сюжет-МФ» принимает спутниковые снимки более высокого качества. Оборудование может интегрироваться в автоматизированные системы управления специального назначения и применяться в составе геоинформационных систем.

Комплекс «Сюжет МФ» разработан входящим в «Росэлектронику» НИИ телевидения.

«Оборудование может использоваться как в штабе, так и в полевых условиях. Оно хорошо защищено от механических повреждений и воздействия факторов погоды. В ближайшее время институт начнет серийное производство новейших комплексов. По контракту до 2025 г. мы поставим заказчику несколько десятков этих изделий. Их применение в войсках поднимет на качественно новый уровень армейскую метеоразведку», – сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

Комплекс изготовляется в стационарном и мобильном вариантах. В мобильную версию входят вычислительные средства и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования.

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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также «Национальный центр информатизации». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.

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