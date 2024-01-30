Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок

В преддверии 2024 г. восемь российских ИТ-компаний завершили реализацию проектов, поддержанных грантами Российского фонда развития информационных технологий, перешли к коммерциализации созданных и доработанных решений, а также их внедрению на предприятиях-лидерах отрасли. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ

Платформа проектирования месторождений «Росгео»

Сумма гранта: 47 млн руб. Направление разработки: Средства обработки и анализа геологических и геофизических данных.

Платформа ГГИС ГЕОМИКС-Геология, разработанная компанией «Геомикс», предназначена для использования на горнодобывающих предприятиях в условиях непрерывного производства. Сквозная автоматизация всего спектра бизнес-процессов и высокая интеграция всех модулей платформы «от поля до сдачи отчетов» позволяет достигать чувствительного экономического эффекта за счет повышения показателей операционной эффективности.

Александр Овсянников, менеджер продукта компании «Геомикс»: «Благодаря гранту РФРИТ нам удалось доработать проект, который отвечает всем современным требованиям и имеет огромный потенциал развития и применения в сфере геологоразведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Нами реализован больший объем доработок, чем был запланирован в первоначальном ТЗ, при этом работа выполнена качественно и в срок. Грантовые средства позволили существенно ускорить разработку и выход версии ГГИС ГЕОМИКС-Геология 6.0. Поддержка РФРИТ оказалась для нас очень своевременной, так как позволила подготовиться к уходу с рынка основного иностранного разработчика в сфере геологоразведки».

Платформа предиктивной аналитики на основе технологий ИИ для производства гибкой упаковки «Данафлекс-Нано»

Сумма гранта: 121,5 млн руб. Направление разработки: ИИ.

Проект реализован совместно с университетом «Иннополис» и направлен на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов при производстве гибкой упаковки. Сервис упрощает коммуникацию коммерческой службы с партнерами компании за счет точных расчетов и прогнозов реализации заказов. Разработка позволяет планировать работу, балансировать оборудование, повышать эффективность и сокращать издержки.

Усман Джантемиров, директор по информационным технологиям «Данафлекс-НАНО»: «Бизнес гибкой упаковки глубоко интегрирован в технологическую цепочку производителей продуктов питания и непищевых продуктов. От нашей эффективности и стабильности зависит регулярная поставка упаковки на конвейерные ленты крупнейших предприятий страны, а значит и выпуск их продукции для населения. Внедрение технологий искусственного интеллекта – одна из приоритетных задач для нашей компании. Ее решение позволит получать огромный спектр аналитических данных, повысить уровень контроля на всех этапах производственной цепи и сократить время исполнения многих процессов. Из-за высоких затрат мы бы не смогли реализовать данный проект без поддержки РФРИТ, поскольку разработка таких высокотехнологичных программных продуктов – это большая финансовая нагрузка для одной компании».

CyberStudio «Сайберфизикс»

Сумма гранта: 56,6 млн руб. Направление разработки: MES.

Продукт предназначен для аналитики промышленного оборудования и оптимизации технологических процессов. Экономит десятки миллионов рублей, так как снижает число аварийных остановок производства на 30%.

Сергей Николаев, генеральный директор ООО «Сайберфизикс»: «Общение с заказчиками и анализ целевого рынка показал наличие потребности на продукты данного класса со стороны производства. Такой продукт должен не просто не уступать западным аналогам, но и быть кастомизированным под реалии российского рынка. За время реализации проекта удалось доработать функционал ПО и сделать его более конкурентоспособным за счет внедрения алгоритмов трансферного обучения и моделей нового типа, которые в несколько раз ускоряют его работу. В планах по дальнейшему развитию перед нами стоит задача как по созданию более комплексного продукта, так и по выходу на новые для нас технологические рынки нефтехимической промышленности и горно-обогатительных фабрик».

Naumen CX «Наумен Консалтинг»

Сумма гранта: 20 млн руб. Направление разработки: Средства управления диалоговыми роботами.

Комплексная цифровая ИИ-платформа предназначена для создания голосовых роботов и чат-ботов для обслуживания клиентов, внедрения их в контакт-центры.

Игорь Кириченко, исполнительный директор группы компаний Naumen: «Продукт позволяет улучшить клиентский опыт обслуживания и повысить доступность компаний. В марте 2022 г. в связи с актуализацией импортозамещения значительно вырос интерес к платформе со стороны потенциальных заказчиков. В том числе системообразующих предприятий, которые предъявляют еще более высокие требования к платформе по сравнению изначально заложенными. Нужна более высокая производительность, до 10 тыс. операторов. Значительно шире требования по информационной безопасности. Необходима более плотная интеграция с системами распознавания и синтеза речи для создания совместных продуктов речевой аналитики. Грант РФРИТ помог нам быстрее реализовать доработки и предложить рынку продукт, который отвечает всем требованиям рынка и позволит заместить популярные зарубежные решения — Avaya, Cisco, Genesys. Среди экономических и социальных эффектов от внедрения Naumen CX можно выделить повышение качества и доступности государственных и частных услуг и сервисов, прозрачности и эффективности госуправления, сокращение неравенства жителей и регионов в доступе к высокотехнологичным услугам, а также повышение конкурентоспособности ключевых секторов экономики, рост производительности и эффективности компаний и госучреждений».

DocsRiver «Холмонт бизнес решения»

Сумма гранта: 20 млн руб. Направление разработки: Средства централизованного управления конечными устройствами.

Система контроля печати позволяет оптимизировать парк печатной техники предприятий и снизить на 20-50% затраты на печать документов. Годовая экономия от внедрения решения на каждые 100 тыс. пользователей может составить 200 млн руб.

Константин Кривопустов, генеральный директор ООО «Холмонт БР»: «Благодаря гранту от РФРИТ была значительно ускорена работа над нашей разработкой – системой контроля печати DocsRiver, способной заменить зарубежные аналоги. Полученные средства помогли нам оперативно осуществить планы, которые могли быть реализованы значительно позже. Использование нашего решения в различных отраслях экономики позволит предприятиям России сократить затраты на создание документов, а также значительно повысить безопасность печати за счет возможности распечатывать документы «лично в руки», что исключает утечку информации на бумажных носителях».

Цифровая сервисная платформа автоматизации облачных вычислений «РУСТЭК»

Сумма гранта: 70 млн руб. Направление разработки: Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений.

Платформа для управления облачными средами. Помогает создавать новые сервисы, услуги, отраслевые шаблоны и приложения на базе облачной платформы.

Дмитрий Демидов, руководитель разработки Rustack Cloud Platform, директор департамента исследований и разработки ООО «РУСТЭК»: «Приятно осознавать, что наше государство в лице экспертного сообщества и РФРИТ поддержало нашу идею и продукт. Благодаря гранту команда смогла полностью сфокусироваться на разработке и выдержать сроки по проекту. Без фонда он продлился бы в разы дольше, так что эта поддержка оказалась своевременной. Завершая проект, мы уже понимаем какой функционал мы могли бы развить для администраторов и devops-инженеров, чтобы сделать их клиентский опыт более комфортным, а работу еще эффективней».

Wortex «Лаборатория знаний»

Сумма гранта: 62,6 млн руб. Направление разработки: Data Mining.

Система управления вовлеченностью, продуктивностью и мотивацией сотрудников на основе поведенческой и физиологической аналитики Wortex с помощью технологий ИИ строит цифрового двойника коллектива сотрудников. После этого она оценивает различные сценарии работы и определяет наиболее эффективную модель деятельности, которую можно применить на практике.

Александр Макаров, генеральный директор и основатель компании «Лаборатория знаний»: «Грант РФРИТ позволил «Лаборатории знаний» довести технологический прототип до полноценного продукта, готового к внедрению. Благодаря гранту была усилена команда разработки, привлечены высококлассные специалисты, благодаря чему удалось реализовать такой сложный и объемный функционал всего за полтора года. Применение Wortex позволит заказчикам - компаниям в ИТ, промышленности, в сфере услуг - повысить продуктивность сотрудников, улучшить психологический и эмоциональный климат в командах, снизить текучесть кадров, что приведет к росту бизнес-показателей, положительно отразится на финансовых результатах их деятельности и на экономике страны в целом».

Retail Suite.Global «Полет»

Сумма гранта: 99,94 млн руб. Направление разработки: ERP.

Импортонезависимая отраслевая модульная ERP система создана для цифровизации работы средних и крупных розничных предприятий. Разработка поможет в сдерживании роста цен для населения за счет применения решения с ИИ в торговых сетях среднего размера.

Дмитрий Галактионов, генеральный директор ООО «Полет»: «Грантовая поддержка РФРИТ помогла создать новые рабочие места для высококвалифицированных разработчиков, и организовать параллельную разработку сразу всех частей цифровой платформы Retail Suite.Global. Это позволило сократить сроки выхода комплексного решения на несколько лет. За 2023 г., помимо основного решения, мы выпустили подключаемый модуль для управления лояльностью покупателей Retail Suite.Global Loyalty, и завершаем разработку еще двух модулей для оптимизации управления цепочками поставок розничного предприятия — Retail Suite.Global SCM и Retail Suite.Global TMS. Цифровая платформа Retail Suite.Global полностью построена на импортонезависимых технологиях. При этом функциональные возможности нашего решения сравнимы, а в определенных областях и превосходят возможности аналогичных систем от крупных западных вендоров, таких как Oracle и SAP. Выход Retail Suite.Global на рынок дает возможность множеству российских среднеразмерных ритейлеров повысить конкурентоспособность за счет применения ML/AI технологии в управлении торговлей, без необходимости дорогостоящей и ресурсоемкой разработки собственного решения. Мы убеждены, что новая цифровая платформа поможет ритейлерам сдерживать рост цен для населения. Использование отечественного программного продукта и open source операционных систем и СУБД снижает издержки предприятия, а технологии машинного обучения и искусственного интеллекта помогают ритейлеру быстро принимать взвешенные и эффективные решения, основанные на релевантных данных».

Всего в 2023 г. РФРИТ поддержал грантами девять особо значимых проектов на сумму более 5,3 млрд руб. 131 ИТ-компания поддержана по программе маркетингового продвижения на сумму 70 млн руб. 2 млрд руб. выручки показали поддержанные фондом ИТ-компании, которые разрабатывают перспективные решения для рынка. 1200 рабочих мест создано для реализации проектов, поддержанных РФРИТ.