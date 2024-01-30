Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool

«Группа Астра» и компания VK Tech (ООО «ВК Цифровые Технологии») сообщают об успешном завершении комплексного тестирования совместимости защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и промежуточного ПО для работы с данными Tarantool 2.11.

Технология in‑memory, лежащая в основе Tarantool, предполагает хранение и обработку данных прямо в оперативной памяти, что дает бизнесу ряд важных преимуществ. В их числе — потоковая обработка данных в онлайн-режиме, возможность масштабировать и ускорять инфосистемы без их пересборки и снижение совокупной стоимости владения инфраструктурой. Кроме того, можно создавать омниканальные витрины данных: выгружать информацию из разных источников, приводить ее к единому виду и в реальном времени отображать в пользовательских приложениях. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа Tarantool играет роль промежуточного слоя между core-системами и пользовательскими сервисами, позволяя увеличить скорость их работы и вместе с тем уменьшая общую нагрузку. Продукт обрабатывает до 1 млн запросов в секунду, а при размещении полноценных приложений рядом с данными сетевые издержки на обращение к этим данным сокращаются до нуля. По утверждению разработчика, Tarantool можно использовать вместо реляционной БД, и в сценариях OLTP он оказывается намного производительнее. А если заменить им связку «БД плюс кэш», то можно выиграть в операционных расходах. Среди функциональных возможностей производитель также выделяет обработку потоков событий, быстрые брокеры очередей, отказоустойчивость, поддержку ACID-транзакций и шифрование данных.

Результаты проведенных проверок позволили экспертам убедиться, что программный стек, включающий ОС Astra Linux 1.7 и Tarantool 2.11, можно использовать без ограничений, так как его компоненты работают корректно, и пользователям доступен весь их функционал. Надежность и работоспособность совместного решения официально подтверждена сертификатом № 15066/2023, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready forAstra.

«ОС Astra Linux и сервисы компании лежат в основе технологических продуктов промышленных предприятий, объектов критической информационной инфраструктуры, госучреждений и других организаций. Проведенные тесты подтверждают совместимость ОС и Tarantool, что обеспечивает стабильную работу платформы для надежного хранения и быстрой обработки данных», — отметил руководитель Tarantool Александр Виноградов.

«Мы благодарны коллегам из VK Tech за сотрудничество. Сейчас всем ИТ-вендорам важно объединить усилия, чтобы как можно скорее создать экосистему совместимых продуктов, которая сможет удовлетворить все технологические потребности современных организаций. Наше партнерство с VK Tech длится уже достаточно давно: ранее для удобства наших клиентов мы разместили свое ПО в VK Cloud, а сейчас провели успешное тестирование программного стека, включающего востребованные на рынке платформу Tarantool и ОС Astra Linux. В дальнейшем мы продолжим активно сотрудничать, чтобы пользователи имели доступ к самым современным, удобным и надежным комплексным решениям», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

VK Tech (ООО «ВК Цифровые Технологии») позиционируется как технологическая вертикаль экосистемы VK. Используя многолетний опыт VK в развитии интернет-сервисов и технологии на базе открытого кода, команда VK Tech создает программное обеспечение, которое позволяет партнерам и клиентам компании повысить эффективность своего бизнеса. Сервисами VK ежемесячно пользуется 90% аудитории рунета, совокупная аудитория проектов VK превышает 100 млн пользователей, внутри экосистемы VK представлено свыше 100 проектов. В сферу компетенции VK входит управление ИТ-инфраструктурой и аутсорсинг, консалтинг и пр.