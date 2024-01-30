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НСПК перешла на площадку B2B-Center для проведения закупок

«Национальная система платежных карт», оператор платежной системы «Мир», начала сотрудничество с B2B-Center.

Специально для НСПК была разработана брендированная корпоративная площадка. С ее помощью компания автоматизировала закупочный процесс и взаимодействие с поставщиками: прием коммерческих предложений, проведение онлайн-торгов, коммуникацию с участниками закупок.

Благодаря электронной торговой площадке B2B-Center НСПК рассчитывает на привлечение новых поставщиков и обеспечение высокого уровня конкурентной среды, тем самым повысив экономическую эффективность тендерных процедур.

«Наша компания создает высоконагруженные финтех-сервисы федерального масштаба и обеспечивает их бесперебойную работу. Поэтому мы особое внимание уделяем постоянному улучшению всех процессов внутри компании, в том числе процедурам закупок. Электронные торги позволяют нам добиваться лучших условий сделок, снижать операционные затраты и находить надежных партнеров», — сказала директор Административно-финансового департамента, финансовый директор НСПК Юлия Нестерова.

Компания уже провела на площадке более 138 процедур. В электронной форме закупается все необходимое для снабжения предприятия: ИТ-оборудование и программное обеспечение, оргтехника, расходные материалы, аудиторские, страховые, рекламные услуги и проч.

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