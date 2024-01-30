МТС построила сеть Private LTE для рудника группы ЕвроХим

ПАО «МТС», цифровая экосистема, построила выделенную технологическую сеть связи Private LTE (pLTE) на руднике АО «Ковдорский ГОК» в Мурманской области, крупного российского производителя апатитового, бадделеитового и железорудного концентрата, входящего в состав производителя удобрений АО «МХК «ЕвроХим». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запущенная в опытно-промышленную эксплуатацию сеть pLTE на территории Ковдорского горно-обогатительного комбината позволит автоматизировать производственные процессы, внедрить сервисы телеметрии, решения по удаленному управлению техникой, транспортом и буровзрывными работами, передавать видеоинформацию от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт и провести комплексную модернизацию ИТ-инфраструктуры – создать системы сбора, обработки, хранения и передачи информации.

В рамках проекта МТС установила на руднике восемь базовых станций стандарта LTE, покрывающих основные локации ГОКа общей площадью 72 кв. км., включая карьер «Железный», где в сложных погодных условиях Севера ведется добыча, перевозка и складирование горной массы. В дата-центре предприятия развернуто ядро сети от отечественного производителя, компании ООО «НТЦ «Протей» с функцией георезервирования, обеспечивающее управление сетью, безопасность передаваемого трафика и интеграцию цифровых сервисов в ИТ-ландшафт предприятия.

Сейчас через сеть pLTE к автоматизированной системе диспетчеризации горнотранспортного комплекса «Карьер» Ковдорского ГОКа подключены более 20 единиц техники: карьерные самосвалы «БелАЗ», экскаваторы, буровые станки. Ковдорский ГОК продолжает переход на сеть pLTE.

Ранее, до создания сети pLTE, данные о состоянии машин и оборудования в карьере передавались по протяженному сетевому маршруту через Санкт-Петербург и Мурманск. Задержка информации для диспетчера о работе самосвалов могла достигать нескольких секунд, что влияло на оперативность реагирования и безопасность работ. С запуском выделенной сети вся информация о передвижении транспорта замкнута в периметре предприятия.

«МТС лидирует среди российских операторов связи по количеству построенных выделенных сетей – у нас накоплена богатая экспертиза в их создании, особенно для предприятий добывающей, энергетической и металлургической промышленности. Универсальная и защищенная среда передачи данных Private LTE позволит Ковдорскому ГОКу реализовать проекты комплексной цифровизации различных производственных процессов. Например, на первом этапе обеспечит работу цифровых подсказчиков, диспетчерской радиосвязи на основе технологии MC-PTT, систем производственной безопасности и позиционирования персонала. Благодаря масштабируемой и гибкой архитектуре сети наш заказчик сможет быстро расширять покрытие LTE на различных производственных площадках, что будет создавать задел для внедрения перспективных цифровых решений», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Контролируемая и стабильная цифровая среда передачи данных, устойчивая к помехам, хорошо защищенная и обеспечивающая высокое качество связи, востребована на предприятиях «ЕвроХима». Минимальные задержки, бесшовность и высокая проникающая способность сигнала позволяют управлять промышленным оборудованием в режиме реального времени. Преимущества выделенной сети LTE — высокая надежность и безопасность при сохранении большой скорости. Развертывание беспроводной корпоративной сети на территории Ковдорского ГОКа — первый этап внедрения решений по цифровизации производства с использованием технологии LTE на предприятиях компании. В дальнейшем планируется тиражирование технологии на предприятия в Краснодарском и Пермском крае, Волгоградской и Тульской области», — сказал директор по информационным технологиям «ЕвроХима» Андрей Бурлуцкий.

Проект реализован командой «ЕвроХима» и МТС, в которую со стороны «ЕвроХима» вошли специалисты Горнорудного Дивизиона, Ковдорского ГОКа и компании «Цифровые технологии и платформы».

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.