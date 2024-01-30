«МегаФон» улучшил связь для вахтовиков на Эльгинском месторождении

В Республике Саха (Якутия) «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование на территории крупнейшего российского месторождения коксующегося угля. Теперь свыше 10 тыс. сотрудников «ЭльгаУголь», работающих вахтовым методом, получили улучшенное покрытие и высокие скорости мобильного интернета. Ранее на территории месторождения была запущена первая на Дальнем Востоке частная беспроводная сеть Private LTE, с помощью которой осуществляется мониторинг автотранспорта, диспетчеризация, а также мониторинг здоровья персонала. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции LTE обеспечивают голосовую связь и мобильный интернет на месторождении площадью более 10 тыс. гектаров. Телеком-оборудование работает сразу в пяти диапазонах - это гарантирует высокие скорости передачи данных, широту покрытия между удаленными объектами производственных площадок, а также проникновение сигнала внутрь помещений, где строительство наземных линий связи затруднено расстоянием и скалистой местностью.

Следующим этапом инженеры оператора модернизировали оборудование на базовых станциях, благодаря чему увеличилось покрытие и скорость мобильного интернета для работников месторождения. Кроме того, на территории заработали две мобильные базовые станции, которые обеспечивают связь на труднодоступных участках – для расширения зоны покрытия частной беспроводной сети Private LTE.

Благодаря внутренней мобильной сети выполняется диспетчеризация и управление тяжелой техникой на производственных площадках, идет мониторинг производительности машин и оборудования. Данные телеметрии специалисты получают через IoT-датчики и видеокамеры, установленные на экскаваторах и самосвалах. Кроме этого, на базе Private LTE предприятие угледобычи запустило программы обучения персонала, инструктажи и систему мониторинга здоровья работников с использованием технологий дополненной и виртуально реальности (AR/VR).

«На месторождении работают тысячи специалистов, которые приезжают к нам со всей страны. Наша компания делает все для создания комфортных условий проживания, отдыха и досуга, а наличие мобильной связи и интернета в вахтовых поселках и на месторождении в целом позволит оставаться на связи с родными и близкими, несмотря на большие расстояния. Собственная устойчивая сеть максимально автоматизирует производственные процессы, что повышает уровень промышленной защищенности, эффективность и безопасность труда», – сказал Александр Исаев, генеральный директор ООО «УК «Эльга».

«Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и люди не готовы отказываться от удобств и возможностей всемирной Сети, где бы они не находились. Мобильный интернет позволит сотрудникам месторождения оставаться на связи с близкими во время вахты – совершать обычные голосовые звонки, отправлять видео и сообщения в любых мессенджерах», – отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

Эльгинское угольное месторождение расположено в юго-восточной части Якутии в 300 км от Байкало-Амурской магистрали, это крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Для его эффективного освоения был построен участок железной дороги, создана социальная инфраструктура и аэропорт «Эльга», вводятся в эксплуатацию новые обогатительные мощности. В планах компании увеличение добычи угля до 45 млн тонн в год, создание транспортно-логистического кластера. Он включает в себя Тихоокеанскую железную дорогу, которая соединит Эльгинское месторождение и строящийся порт Эльга на берегу Охотского моря.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.