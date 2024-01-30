Компания «Евраз» провела испытания платформы «Иксар» в комбинации с AR-очками

Компания «Евраз» провела испытания отечественной программной платформы «Иксар» в комбинации с очками дополненной реальности (AR-очками) промышленного исполнения. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инлайн Груп», разработчика ПО «Иксар».

Сотрудники производства в течение месяца выполняли регламентные операции по обслуживанию оборудования мелкосортного цеха. Процесс работы представляет собой повторяемые операции, правильность выполнения которых напрямую влияет на безопасность сотрудников и надежность оборудования.

Особенность испытаний заключалась в проверке инновационных устройств и технологий в реальных цеховых условиях с учетом факторов окружающей среды, шума, слабой освещенности и других особенностей производственного процесса.

Новое цифровое решение необходимо для сокращения времени решения сложных случаев, требующих совместной работы оперативного персонала непосредственно рядом с оборудованием и удаленно расположенных более опытных мастеров экспертов, а также для обеспечения повторяемости выполняемых в цеху регламентных работ по техническому обслуживания, что напрямую влияет на показатель надежности.

Пилотной площадкой стал Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат в Новокузнецке — предприятие полного цикла, производящее металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности.

Благодаря функциональным возможностям «Иксар» удалось быстро настроить графический регламент выполнения работ на AR-очках и запустить решение в опытную эксплуатацию.

Выбранная для испытаний модель AR-очков реализована в промышленном исполнении в пыле- и влагозащищённом корпусе, с активным шумоподавлением до 100 дБ и специальными направленными микрофонами для комфортного и безошибочного голосового управления всеми действиями в программном обеспечении «Иксар», камерой 48 МП и четырехкратным оптическим зумом, аккумулятором на полную смену и при необходимости с возможностью его быстрой «горячей» замены на запасной комплект.

AR-очки оставляют руки сотрудника свободными для выполнения текущих операций, а программное обеспечение «Иксар» позволяет на экране выводить регламент работ прямо перед глазами сотрудника в виде пошаговых графических и текстовых указаний к действию. При этом сотрудник голосом заполняет значения в поля ввода данных, чек-листы, сканирует метки и получает дополнительную значимую для процесса информацию. Фото и видео фиксация инцидентов/дефектов в привязке к оборудованию, шагу процесса, времени, сотруднику и другим параметрам позволяет обеспечить профильные службы расширенной аналитикой для оперативного принятия решений.

Уникальной особенностью «Иксар» его разработчики называют собственную систему групповой видеоконференцсвязи (ВКС) с подключением сотрудников в очках дополненной реальности. По сути опытный эксперт дистанционно видит от первого лица в режиме реального времени все, что происходит с оборудованием и может в режиме дополненной реальности рисовать поверх «живого» видеопотока подсказки для сотрудника в AR-очках. Такие сеансы ВКС автоматически сохраняются в привязке к широкому перечню аналитических признаков и в дальнейшем становятся в том числе экспертной базой знаний по работе со сложными случаями ремонтов, диагностики и других нестандартных ситуаций.

Пилотный проект подтвердил, что такие технологии уже готовы к промышленному применению, и на 2024 г. компания планирует сформировать комплексную программу внедрения, а также изучить новые функции «Иксар» на базе технологий машинного зрения и искусственного интеллекта.