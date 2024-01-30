ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении в свой портфель вендоров нового ключевого игрока – компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В современном мире, где мобильные приложения стали неотъемлемой частью бизнеса, безопасность данных критически важна. Уязвимости в этих программных продуктах могут привести к серьезным репутационным и финансовым потерям, обернуться утечками чувствительной информации и судебными исками от клиентов, атакованным через мобильное приложение. Партнерство со «Стингрей Технолоджиз» позволит ГК Softline предлагать решения для тестирования безопасности мобильных приложений.

Особое внимание заслуживает тот факт, что «Стингрей» — это платформа российской разработки, что важно в контексте политики импортозамещения и гарантирует отсутствие рисков, связанных с использованием иностранных технологий. «Стингрей» обеспечивает автоматизированное тестирование безопасности, не требуя специализированных знаний в области программирования, что делает его доступным для широкого круга заказчиков.

Внедрение «Стингрей» в непрерывный процесс разработки (DevOps) позволяет ускорить время выхода продукта на рынок, минимизируя задержки, связанные с обеспечением безопасности. Это особенно важно для разработчиков, для которых скорость является одним из ключевых факторов успешности продукта. Кроме того, «Стингрей» позволяет проверять мобильные приложения на соответствие основным регуляторным и индустриальным требованиям, включая PCI DSS и OWASP Mobile Top 10.

Благодаря сотрудничеству со «Стингрей Технолоджиз», ГК Softline расширит свои возможности в области информационной безопасности, включив в портфель компании категорию решений, не представленную ранее. Предлагая этот инновационный продукт своим клиентам, ГК Softline поможет обеспечить им безопасность и эффективность мобильных приложений, а также снизить стоимость тестирования безопасности за счет автоматизации и интеграции в процесс разработки.

«Наше партнерство со «Стингрей» — это стратегически важный шаг, поскольку безопасность мобильных приложений становится все более значимой в современном цифровом мире. «Стингрей» не только расширяет наш портфель вендоров, но и предоставляет уникальные возможности для наших клиентов, обеспечивая высокий уровень защиты, и не требуя глубоких знаний в области программирования. Это синергия технологии и удобства использования, которая позволит нам предлагать решения, отвечающие как текущим, так и будущим потребностям в области информационной безопасности. Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать не только укреплению защиты данных наших клиентов, но и дальнейшему росту и развитию нашего бизнеса», — сказала Камилла Сакаева, руководитель направления безопасной разработки ГК Softline.

Юрий Шабалин, генеральный директор «Стингрей Технолоджиз»: «Мы рады начать сотрудничество с ГК Softline — партнером, обладающим столь широкой экспертизой. Не сомневаемся, что это событие поможет нам достичь новых рубежей и расширить присутствие на рынке решений для безопасности мобильных приложений. Мы уверены, что наш инновационный продукт, простой в применении, но обеспечивающий высокий уровень защиты, будет востребован среди клиентов ГК Softline. Совместно с командой Softline мы будем обеспечивать компаниям надежную и эффективную защиту их мобильных приложений, что в итоге приведет к повышению уровня цифровой безопасности рынка в целом. Мы уверены, что наше сотрудничество с ГК Softline будет продуктивным, и с нетерпением ожидаем совместных проектов».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, Ваш Платежный Проводник и др.

ООО «Стингрей Технолоджиз» специализируется на информационной безопасности мобильных приложений. Специалисты компании создали и развивают «Стингрей», платформу для автоматизированного анализа защищенности мобильных продуктов. Исследователи «Стингрей Технолоджиз» регулярно обнаруживают уязвимости в мобильных приложениях и предлагают рекомендации по их устранению. Также эксперты «Стингрей Технолоджиз» проводят интерактивные тренинги, на которых обучают технические команды практикам и инструментам безопасной разработки. Компания сотрудничает с крупными корпорациями, средним и малым бизнесом из онлайн-ритейла, ИТ, финансового, транспортного и промышленного секторов.