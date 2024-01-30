Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, исследовал рынок приложений для онлайн-знакомств в 2022-2023 гг. Уникальная месячная аудитория дейтингов выросла на 18% по итогам 2023 г. относительно января 2022 г. и на 6% к началу 2023 г.. Кроме того, на распределение пользователей повлиял уход заграничных приложений с отечественного рынка. В основном от этого выиграл сервис Mamba, чья месячная аудитория выросла в два раза относительно начала 2022 г. Еще один бенефициар – «VK Знакомства», которые с момента запуска приложения в июне 2023 г. вышли на второе место по количеству пользователей. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

За прошлые два года аудитория пользователей дважды значительно перераспределилась между сервисами для интернет-знакомств. В январе 2022 г. по значению месячной аудитории мобильного приложения (MAU) лидировала площадка Badoo – ею пользовалось 35% клиентов от общего количества пользователей дейтингов в исследовании. У Tinder и Mamba – по 26%, у LovePlanet – 9%. Первый раз изменения запустил уход с рынка лидера – Badoo. Сервис отключил возможность новых регистраций и ограничил установку приложения для пользователей из России. Так, аудитория приложения сокращалась каждый месяц в среднем на 13%. К январю 2023 г. Mamba удвоила количество пользователей и вышла на первое место с долей 52%, в среднем аудитория прирастала месяц к месяцу на 8,6%. Второе место занимал Tinder с долей 20%, третье – LovePlanet с долей 10%.

Вторая волна миграции пользователей началась после ухода Tinder в конце июня 2023 г. Как и в случае с Badoo, сервис продолжает работать у тех пользователей, кто регистрировался ранее, при этом установка приложения и создание нового аккаунта ограничены. Отток аудитории в среднем месяц к месяцу составлял 35%. К концу года доля Tinder сократилась до 3%, Badoo – до 4%. На этот раз пользователи перераспределились в основном в пользу сервиса «VK Знакомства». Ранее дейтинг был доступен во вкладке «Сервисы» основного приложения социальной сети, отдельное приложение для iOS и Android запустилось летом 2023 г. За полгода приложение «VK Знакомства» вышло на второе место по показателю MAU и заняло долю 26%. Вероятно, драйвером роста новой аудитории «VK Знакомств» стал летний VK Fest и приуроченное к нему продвижение приложения: к сентябрю 2023 г. MAU вырос в два раза. На третьем месте по итогам прошлого года LovePlanet – 11%.

В июне 2023 г. на рынке появился новый игрок – Twinby, на момент старта публичного продвижения с точки зрения MAU сервис занимал менее 1%, в нем было зарегистрировано 9 тыс. абонентов Tele2. К концу 2023 г. сервис увеличил MAU в 9 раз, тем самым нарастил свою аудиторию до 3%. У приложения Pure по итогам 2023 г. аудитория составила 1%.

Социально-демографический портрет пользователей дейтингов выглядит следующим образом. 51% пользователей – мужчины, 49% – женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в возрасте от 35 до 44 лет по 16% обоих полов, далее следует группа от 45 до 54 лет: 11% среди мужчин и 12% женщин. В возрастной группе 25-34 года доли распределились так: 11% мужчин и 9% женщин. Далее следуют пользователи в возрасте от 55 до 64 лет – по 5% мужчин и женщин. По 4% мужчин и 3% женщин занимают пользователи в категории 18-24 лет. 2% мужчин и 4% женщин среди пользователей старше 64 лет. Наименьший интерес к онлайн-знакомствам проявляют пользователи младше 18 лет, в сумме они занимают 2%, что логично с учетом ограничений при регистрации для несовершеннолетних пользователей.

С точки зрения социально-демографических характеристик каждого приложения в отдельности есть различия в предпочтениях аудитории. Так, к дейтингам с наиболее высоким проникновением мужских анкет можно отнести Loveplanet и Teamo, по 68% мужчин на площадках, у Badoo – 62%, Pure – 61%. Сервисов с преобладанием женской аудитории при этом нет. Для остальных приложений характерно равномерное распределение долей мужчин и женщин с различием в 1-3%.

Оператор проанализировал состав аудитории с точки зрения пола и возраста для приложений, выигравших от ухода зарубежных сервисов и значительно нарастивших MAU по итогам 2023 г. Так, ядро аудитории Mamba составляют мужчины (15%) и женщины (17%) возрастной группы от 35 до 44 лет. В «VK Знакомствах» по 16% занимают группы мужчин в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет, 15% приходится на женщин от 35 до 44 лет. По 11% и 9% приходится на женщин и мужчин в возрасте от 45 до 55 лет. На Twinby по 13% занимают женщины в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет, наиболее весомая доля в мужской аудитории – 16% – у группы в возрасте от 25 до 34 лет, 11% составляют мужчины от 18 до 24 лет.

Включенные в исследование приложения: Badoo, Bumble, Loveplanet, Mamba, Pure, Teamo, Tinder, Twinby, «VK Знакомства».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.