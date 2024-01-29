В Сеченовском университете разработали цифровую систему для оценки риска развития заболеваний по анализу химических элементов

Ученые Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России разработали цифровую систему, с помощью которой можно оценивать риск развития социально значимых заболеваний на основе иономного профилирования. Система, в частности, позволяет определить склонность к развитию сахарного диабета 2 типа, аутизма у детей, патологий сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний по результатам анализа на содержание химических элементов в крови, моче или волосах. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Практически для всех заболеваний в большей или меньшей степени характерен дисбаланс определенных макро- и микроэлементов, рассказал о сути разработки директор Центра биоэлементологии и экологии человека, д.м.н., профессор Анатолий Скальный. Так, например, при сердечно-сосудистых заболеваниях отмечается дефицит калия, магния, фосфора, цинка, меди и селена на фоне повышенных показателей натрия, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. При сахарном диабете 2 типа наблюдается недостаток калия, магния, цинка, марганца, хрома и ванадия, который нередко сочетается с избытком ртути, селена и мышьяка. При аутизме у детей доминирует дефицит йода, кобальта, селена, марганца, цинка, хрома и магния. А болезни опорно-двигательного аппарата сопровождаются нарушением фосфорно- кальциевого обмена, недостатком меди, марганца, бора и кремния при повышенном содержании алюминия, стронция, свинца и кадмия. По словам профессора Скального, исследования, проведенные в Сеченовском университете, также показали, что дефицит некоторых жизненно-важных химических элементов объединяет и онкологические заболевания. Например, рак почки, легкого и колоректальный рак. В первую очередь, речь идет о дефиците цинка и селена, обладающих противовирусной активностью и защищающих организм от воспаления и окислительного стресса. Кроме того, у пациентов с этими заболеваниями нередко наблюдается избыток таких токсических элементов, как мышьяк, кадмий, свинец, таллий, алюминий и бериллий.

«Полученные данные позволили нам определить общие черты иономного профиля заболеваний, которые и легли в основу разработанного алгоритма, - добавил Анатолий Скальный. - С его помощью можно оценивать риск развития патологий по результатам анализа на содержание химических элементов в крови, моче или волосах. Первые подтверждения перспективности такого подхода получены при анализе образцов сыворотки крови пациентов из биобанка Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета».

Для оценки рисков возникновения заболевания необходимо ввести в разработанную компьютерную программу результаты анализа элементного профиля по заданным параметрам. Анализ проводится с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. После ввода показателей анализа система, основанная на статистических моделях, просчитывает риск наличия патологического процесса и предоставляет результат. В дальнейшем в соответствии с этим результатом врач может принять решение о целесообразности проведения углубленного обследования.

Сейчас ученые Центра биоэлементологии и экологии человека продолжают исследования иономных профилей совместно с ведущими врачами из России и других стран. В частности, одно из таких исследований, посвященное изучению рисков развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводится в рамках крупного российско-китайского проекта при поддержке РНФ.