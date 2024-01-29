В «Московской технической школе» открыли три курса по искусственному интеллекту в промышленности

Проект столичного правительства «Московская техническая школа» совместно с Центром дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана разработал и запустил три программы дополнительного профессионального образования в рамках направления «Искусственный интеллект в промышленности». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект “Московская техническая школа” был открыт в 2021 г. За это время обучение в нем прошли более 2,1 тыс. человек. Образовательная база проекта не перестает расти – сегодня инженерам столицы доступно свыше 140 учебных программ. Новые курсы, разработанные совместно со специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана, позволят подготовить инженеров для высокотехнологичного рынка и приоритетных направлений промышленности», – отметил Владимир Ефимов.

Совместно с Центром дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана «Московская техническая школа» открыла такие курсы, как «Архитектор данных Pro», «Data Science для менеджеров» и «Инженер данных Pro».

«По окончании обучения слушатели получат соответствующие выпускные документы: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Программа повышения квалификации «Data Science для менеджеров» рассчитана на 71 академический час и включает знания по применению стандартов и лучших российских практик проектного управления, бизнес-анализа, оценки эффективности внедрения информационных систем и разработки ИТ-продуктов. Она знакомит слушателей с методиками управления персоналом, качеством и рисками ИТ-проекта, а также основами взаимодействия с заказчиками.

Курс «Инженер данных Pro» рассчитан на 252 часа и будет проводиться дистанционно. Он позволит слушателям освоить основные технологии и подходы к анализу данных, начиная с базового уровня.

«Архитектор данных Pro» – курс профессиональной переподготовки, направленный на формирование у слушателей цифровых знаний, умений и навыков для проектирования, создания и управления архитектурой данных современной организации. Курс рассчитан на 266 академических часов и проводится с применением современных дистанционных технологий.

Директор Центра дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита Стоянова подчеркнула, что слушателям предлагаются программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по самым востребованным направлениям. В программах совмещаются экспертные знания бауманских педагогов с опытом топ-менеджеров ведущих отраслевых компаний. Такой подход позволяет обеспечить высокое качество подготовки современных профессиональных кадров для высокотехнологичного рынка и приоритетных направлений экономики России.

В рамках проекта «Московская техническая школа» доступно восемь общих направлений – «Аддитивные технологии», «Беспилотный транспорт», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Промышленный дизайн», «Робототехника и сенсорика», «Технологии связи», «Передовые химические технологии», а также четыре специальных – «Бережливое производство», «Охрана труда», «Промышленные практики» и «Технологии пищевой промышленности».