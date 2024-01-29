В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году

По данным цифровой образовательной платформы выпускника «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) за 2023 г. российские педагоги внесли в «Дневник.ру» 1,1 млрд оценок и выдали 156,7 млн домашних заданий, что на 11% и 36% больше аналогичных показателей прошлого года (984 млн и 101 млн соответственно). Об этом CNews сообщили представители «Дневник.ру».

Кроме того, с помощью чатов на платформе было отправлено 17,3 млн сообщений и создано свыше 873,5 тыс. записей в сообществах.

Наталья Царевская-Дякина, директор EdTech-хаба «Сколково»: «Сегодня образовательная платформа нашего выпускника — не только электронный журнал и дневник, а комплекс полезных инструментов для учителей, учеников, родителей и административных органов. Можно общаться в чатах и сообществах, закреплять знания с помощью дополнительных онлайн-тренажеров, интегрированных в систему, анализировать успеваемость с помощью рейтингов. Так пользователи не только организуют и контролируют учебный процесс, но и повышают свою цифровую грамотность».

В «Дневник.ру» отметили, что учителя стали своевременнее вносить в систему оценки и домашние задания, а родители чаще интересоваться этой информацией. Многие регионы улучшили свои показатели активности в рейтинге платформы.

Юрий Бойко, директор по развитию платформы «Дневник.ру»: «Рейтинг помогает выделить лидеров в цифровизации образования и служит стимулом для школ и регионов, чтобы они, анализируя опыт коллег, активнее внедряли цифровые технологии и развивали возможности в этой области».

Например, Архангельская область впервые заняла первое место, поднявшись с пятого, где была в 2022 г. Ключевые показатели успеха в регионе: «Ведение электронного журнала и дневника» в школах (91%) и «Вовлеченность родителей» (77%).

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«Дневник.ру» – цифровая образовательная платформа для образовательных организаций. Система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, использовать другие удобные в обучении сервисы и приложения.

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.