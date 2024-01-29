CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Ученые СПбГУ научили нейросеть распознавать речь жертв Холокоста

Лингвисты Санкт‑Петербургского государственного университета модифицировали нейросеть Wav2Vec 2.0, научив ее распознавать речь людей, рассказывающих о сильном эмоциональном потрясении, которое они пережили. Нейросеть была обучена на интервью с жертвами Холокоста, записанными фондом мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва‑Шем. Результаты исследования опубликованы в материалах International Conference on Speech and Computer. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Распознавание эмоциональной речи — важная задача для сферы общения человека и компьютерных автоматических систем, поскольку успешное распознавание речи позволяет в автоматическом режиме формировать субтитры, генерировать пересказ основных мыслей видео и легко переводить его в текстовый формат. Современные технологии и сегодня позволяют распознавать человеческую речь, но, когда она насыщена эмоциями, задача сильно усложняется.

Иногда даже человеку трудно разобрать, что говорится в аудиозаписях разговоров, во время которых собеседники ярко выражают свои эмоции, например плачут или громко кричат. Повышение качества работы систем, позволяющих анализировать сказанное, могло бы существенно упростить и ускорить процесс создания подстрочных субтитров к интервью с людьми, пережившими сильное эмоциональное потрясение. Особенно это актуально при работе с очевидцами глобальных исторических событий.

Ученые Санкт‑Петербургского университета создали нейросеть, которая позволит не только определять содержание сказанного, но и точно определять эмоции, которые испытывают люди во время интервью.

«Мы использовали предобученную на русском языке глубокую нейросеть Wav2Vec 2.0. Идея ее работы заключается в том, чтобы выучить сопоставление каждого звука устной речи человека с соответствующей буквой алфавита. Конкретно данная архитектура нейросети также использует так называемый механизм внимания, чтобы научиться обращать внимание на значимые для определения той или иной буквы по звуку признаки, что значительно повышает качество результата», — сказал магистрант СПбГУ (кафедра математической лингвистики) Михаил Долгушин.

Для решения задачи ученые СПбГУ использовали выложенную ранее в свободный доступ русскоязычную модель распознавания речи профессора Новосибирского государственного университета Ивана Бондаренко. Работоспособность нейросети, созданной в СПбГУ, проверили на материалах интервью с жертвами Холокоста, выложенных в публичный доступ израильским государственным национальным мемориалом Яд ва‑Шем. Видеосвидетельства людей, переживших Холокост, собирались мемориалом более 50 лет. В видеоматериалах люди рассказывают о событиях, свидетелями которых они стали: оккупации городов, массовых убийствах, жизни в гетто и др.

Специалисты университета обработали более 26 часов разговоров. Для них лингвисты составили социолингвистическую разметку, определили пол, возраст, примерный регион происхождения и родной язык интервьюируемых. Как объяснили эксперты, эти признаки существенно влияют на то, с каким акцентом люди говорят, какую лексику используют и насколько качественно их речь будет распознаваться автоматическими моделями.

По словам исследователей, данная технология может быть применима и к записям других людей, хотя качество распознавания может быть слегка хуже из‑за различных условий записи, а также в случае если данная речь была слабо представлена в выборке, как, например, детская речь.

***

Санкт-Петербургский государственный университет уделяет большое внимание развитию образовательных направлений и научных исследований, связанных с технологиями искусственного интеллекта. В университете создан Центр искусственного интеллекта и науки о данных, нацеленный на разработку и внедрение масштабных самоорганизующихся адаптивных и распределенных цифровых платформ искусственного интеллекта вещей (AIoT) и индустриальных приложений этой технологии в цифровой промышленности.

Также в СПбГУ работает научно-образовательный центр «Математическая робототехника и искусственный интеллект», объединяющий ученых СПбГУ, которые занимаются исследованиями в сфере интеллектуального управления, математической робототехники и образовательной робототехники. Одним из проектов центра стало создание нового метода поиска потерявшихся в лесу людей при помощи беспилотников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

В NtechLab назначен новый генеральный директор, выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома»

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

В России закупаются сотни необычайно мощных ноутбуков для средних школ

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще