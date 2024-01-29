Сотрудники «Ростелеком-ЦОД» перевели онлайн-встречи и мероприятия в «Контур.Толк»

Раньше компания использовала собственный ВКС-сервер. Быстро перейти на альтернативный сервис и оптимизировать затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры помогло облачное решение. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Специалисты «Ростелеком-ЦОД» используют видеосвязь для проведения внутренних встреч, конференций с партнерами, обучающих мероприятий. В организации уделяют особое внимание требованиям информационной безопасности, поэтому при поиске альтернативы серверной версии защищенность была одним из главных факторов.

Во время поиска специалисты столкнулись с проблемой — не все разработчики были готовы представить нужные сертификаты и открыть доступ для нагрузочного тестирования. Всего на российском рынке отобрали шесть сервисов видеосвязи. Решения оценили по чек-листу, который разработали специалисты Центра поддержки пользователей.

По итогам тестового внедрения выбрали «Контур.Толк». Сервис получил положительную оценку службы безопасности, а понятный интерфейс позволил сотрудникам быстро познакомиться с продуктом. Записи встреч и транскрибация упростили работу по расшифровке бесед, которые часто нужны в работе.

Вячеслав Паршин, заместитель руководителя Центра поддержки пользователей «Ростелеком-ЦОД»: «Чтобы перенести все учетные записи и встречи в «Контур.Толк», понадобилась неделя. Для меня, как для владельца и администратора системы, удобно, что личный кабинет находится в самой программе. Простота использования решения напрямую влияет на качество оказываемого нами сервиса».

Также в «Ростелеком-ЦОД» подключили решение «Толка» для мероприятий. Специалисты оценили интеграцию сервисов — планировать совещания и трансляции можно в едином пространстве, не переключаясь на другие программы.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк: «Прослеживается запрос рынка на экосистемность, чтобы можно было использовать видеосвязь, сервис для вебинаров и мессенджер в одном окне. Именно в этом направлении мы развиваем «Контур.Толк». Создаем группу продуктов для коммуникаций и делаем все, чтобы она заняла свою нишу на отечественном рынке».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.