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Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы

Компании ООО «Газинформсервис» и ООО «ПИКС Роботикс» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и PIX BI. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Компании-партнеры провели серию успешных испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и PIX BI. Соответствующий сертификат совместимости подписан обеими сторонами.

Теперь пользователи PIX BI могут расширить возможности масштабирования системы и обеспечения безопасности данных.

«Мы провели все необходимые испытания и подтвердили корректную работу платформы PIX BI в тандеме с сертифицированной российской СУБД Jatoba. Это позволяет предлагать наше решение крупным индустриальным предприятиям, обеспечивая при этом соблюдение высоких стандартов информационной безопасности и техническую поддержку», – сказал Леонид Чернявский, менеджер продукта PIX BI, компания PIX Robotics.

«Для приложений бизнес аналитики ключевым фактором производительности является оперативная обработка OLAP запросов. Мы рады предоставить нашим партнерам «ПИКС Роботикс» возможность работы их продукта PIX BI с универсальной СУБД Jatoba. Эта интеграция позволит совместить преимущества обоих решений», – отметил заместитель генерального директора – директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

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PIX Robotics – российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX находятся в реестре отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково».

«Газинформсервис» – отечественный разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны. Компания специализируется на создании систем обеспечения информационной безопасности объектов и ИБ-систем для корпораций энергетической и транспортной отраслей, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора и телекоммуникационных компаний.

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