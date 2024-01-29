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«Лента» объединила функции заказов доставки и самовывоза в одном приложении

Торговая сеть «Лента» запустила технологию Click & Collect для пользователей приложения «Лента Онлайн». Ранее самовывоз можно было заказать только на сайте компании или в отдельном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Покупатели могут заказать все необходимые товары, включая алкогольную и табачную продукцию, по ценам магазина. Оплатить заказ можно онлайн или на кассе при получении. Если среди товаров есть алкогольная или табачная продукция, оплата возможна только в магазине после проверки возраста покупателя.

Для получения заказа необходимо за несколько минут до посещения магазина нажать кнопку «Скоро буду» в приложении «Лента Онлайн». За это время сотрудники перенесут его к стойке выдачи. Заказ можно забрать в любое время после завершения его сборки и до окончания работы стойки выдачи. В трех магазинах Краснодара воспользоваться опцией можно круглосуточно.

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка». «Лента» дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2023 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 415 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,72 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. На 2 октября 2023 г. под брендом «Монетка» функционирует 2120 магазинов. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 850 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 450 кв. м., средняя торговая площадь магазина «Монетка» — 290 кв. м. Компания располагает 20 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.

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