Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs

Компания PRO32, поставщик ИТ-решений для бизнеса любого размера, государственных структур и домашних пользователей, заключила партнерское соглашение с Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам. В рамках сотрудничества PRO32 будет предлагать рынку облачное решение для защиты от DDoS-атак от Qrator Labs, гарантирующее постоянную доступность веб-ресурсов клиентов и не влияющее на их производительность. Об этом CNews сообщили представители Qrator.

Пропускная способность сети фильтрации Qrator Labs — более 4 Тбит/с. Решение обеспечивает always-on защиту 24/7 для корпоративных ресурсов как малых и средних, так и крупных компаний от любых DDoS-атак вне зависимости от их полосы и уровня сложности.

«Тренд на омниканальность подталкивает бизнес создавать для пользователей приложения с личным кабинетом, историей покупок, предпочтениями и рекомендациями. Такие приложения и онлайн-магазины — «лакомый кусочек» для хакеров, поскольку позволяют перехватывать трафик и перенаправлять транзакции на мошеннические сайты, где их благополучно уводят на подставные счета. Защита от DDoS-атак особенно актуальна в предпраздничные дни накануне Нового года, 23 февраля и 8 марта, когда органическая нагрузка на системы продаж растет, а неработающее приложение может принести компании миллионные убытки и надолго испортить репутацию», — сказал Игорь Мандик, генеральный директор PRO32.

По данным собственного исследования PRO32 среди компаний в сегменте малого и среднего бизнеса, каждый десятый предприниматель, столкнувшийся с кибератаками, потерял более 500 тыс. руб. Это мотивирует предпринимателей использовать защитные сервисы в превентивных целях.

Разработчики подчеркивают, что время реакции Qrator Labs на атаку составляет менее одной секунды для атак уровня L3-L4 и менее 10 секунд для L7-атак. Все это позволяет сохранять доступность защищенных системой приложений клиентов для их пользователей на уровне 99,95%.

«Коммерческие DDoS-атаки в этом году стали возвращать свою популярность, до сих пор являясь действенным инструментом влияния на бизнес. Нападения сегодня уже не носят массовый характер, а становятся очень точечными, и их сложность при этом постоянно возрастает. Мы в Qrator Labs стараемся сделать так, чтобы наше решение стало доступно как можно большему числу компаний, которым требуется комплексная защита от сетевых атак, и партнерство с компанией PRO32 предоставляет нам для этого массу дополнительных возможностей. Уверен, что сотрудничество с нашим новым партнёром будет долгосрочным и станет фундаментом для дальнейшего развития совместных проектов», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Qrator Labs.

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Qrator Labs нейтрализует DDoS-атаки на всех уровнях ISO OSI, вплоть до L7, когда трафик атак максимально похож на активность реальных пользователей, — это особенно важно при современном ландшафте киберугроз и повышении комплексности атак. Уникальная отказоустойчивая архитектура BGP-Anycast гарантирует надежный, распределенный сервис для защиты приложений с высокой степенью связности. Отказ любого узла фильтрации не окажет никакого влияния на качество обслуживания и работоспособность приложений клиентов за счет балансировки трафика между крупнейшими магистральными интернет-провайдерами. Qrator Labs содержит специально разработанную технологию анализа зашифрованного HTTPS трафика без раскрытия ключей шифрования. Для этого используется проверка журналов доступа клиента и политика черных и белых списков, настраиваемая с помощью Qrator API. Легитимный трафик туннелируется на защищаемый сервер без дешифрования и изменений. Такая схема гарантирует конфиденциальность проходящих через сеть Qrator Labs данных без нарушения политик безопасности. Кроме того, Qrator Labs предоставляет различные варианты подключения, включая DNS и BGP, не требует постоянного участия квалифицированных специалистов и ручной настройки для защиты от сложных DDoS-атак, легко интегрируется с мобильными приложениями и API. Для удобства пользователей приложений система не использует CAPTCHA и другие раздражающие пользователей проверки. Сеть Qrator Labs состоит из 15 точек фильтрации трафика, подключенных к сетям магистральных провайдеров (Tier-1 ISPs), с пропускной способностью анализа и фильтрации более 4 Тбит/с.

Qrator Labs — работает в области сетевой безопасности и обеспечения непрерывной сетевой доступности интернет-ресурсов. Компания предлагает широкий спектр решений для фильтрации трафика, защиты от сетевых атак и обеспечения бесперебойного функционирования интернет-ресурсов клиента в режиме 365/24/7. Собственная геораспределенная сеть фильтрации, построенная на базе единой архитектуры BGP Anycast, для защиты приложений заказчиков от любых интернет угроз, приводящих к недоступности ресурсов в сети интернет, состоит из 15 точек присутствия по всему миру, с пропускной способностью анализа и фильтрации более 4 Тбит/с. Портфель решений компании включает в себя: защиту от DDoS-атак, защиту от взлома (WAF), CDN (сеть доставки контента), устойчивый DNS, защиту от ботов и Qrator.Radar - уникальную глобальную систему BGP-мониторинга в режиме реального времени.

PRO32 — российская компания с 18-летним опытом работы в международном бизнесе и имеющая обширную экспертизу в разработке и продаже ПО. Компания располагает широкой региональной сетью — 3 тыс. партнеров в 11 странах. PRO32 подбирает и развивает ИТ решения под цели и возможности МСБ. Благодаря продуктам и сервисам PRO32 бизнес становится устойчивым, управляемым и быстрее развивается.