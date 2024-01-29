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Группа Russ продолжает оцифровывать инвентарь в регионах своего присутствия

Оператор наружной рекламы установил первые цифровые экраны на своей сети в Рязани, Астрахани, Ижевске и Нижнем Тагиле. Кроме того, в Иркутске проходит замена всех старых пилларов на новые роллерные конструкции. Конструкции выгодно отличаются от всего имеющегося в городе малого формата своим современным внешним видом и яркой подсветкой. Компания планирует продолжить оцифровывать регионы и обновлять там инвентарь. Об этом CNews сообщили представители Russ.

Ранее компания объявляла о планах расширить до конца января сеть цифровых экранов 3х6 в Ростове-на-Дону до 90 конструкций.

«Russ ведет активную работу по обновлению инвентаря в регионах, и мы видим, что это приводит к увеличению инвестиций в наружную рекламу со стороны брендов, приходу в регионы крупных федеральных рекламодателей, а также к привлечению новых клиентов, которые раньше не рассматривали такой инструмент как OOH-реклама. Кроме того, в некоторых случаях появление цифрового экрана становится еще и событием для города. Так произошло, например, в Нижнем Тагиле. Мы установили первый цифровой экран в центре на городской площади, где проходят основные мероприятия. В первые дни после установки конструкции и прохожие, и автолюбители останавливались, любовались экраном и даже снимали видео», — сказала директор по продажам в регионах группы Russ Александра Синявская.

На данный момент сеть Russ охватывает 135 российских городов. Один из векторов развития регионального рынка наружной рекламы — наращивание цифрового инвентаря и возможность гибкого сотрудничества с рекламодателями и партнерами.

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