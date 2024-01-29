ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, успешно реализовала проект для ритейлера «Детский мир». По его итогам была организована система управления ИТ-службой компании на базе российской платформы SimpleOne. Специалисты ГК Softline провели внедрение платформы и миграцию на нее ITSM-процессов клиента, а также выполнили интеграцию SimpleOne с рядом ИТ-систем компании. В результате клиент получил эффективное управление ИТ-услугами из «единого окна». Теперь более чем 15 тыс. сотрудников всех офисов и филиалов «Детского мира» имеют возможность использовать удобную систему Service Desk с доступом к ней с любого мобильного устройства.

ГК «Детский мир» – мультивертикальный цифровой ритейлер. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». Группа включает более 1,2 тыс. магазинов, расположенных городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.

Ранее в ГК «Детский мир» управление ИТ-услугами было реализовано в различных системах, что не всегда было удобно для пользователей и исполнителей. Также был затруднен контроль над выполнением заявок и обращений. В ходе импортозамещения иностранных продуктов ритейлер принял решение перейти на российскую систему автоматизации ИТ-процессов. Для поиска такого решения был объявлен конкурс, победу в котором одержала ГК Softline. Специалисты Softline провели большую работу по изучению потребностей заказчика, ИТ-процессов и текущих практик управления ИТ. Клиенту были продемонстрированы различные решения, по итогам их тестирования выбор был сделан в пользу платформы для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne. Выбор был обусловлен в том числе широкими возможностями платформы для дальнейшего ее самостоятельного масштабирования и доработки, что было одним из основных требований заказчика. Решение входит в Единый реестр российских программ.

«Нашему клиенту ГК “Детский мир”, как компании, заинтересованной в цифровой трансформации, было важно быстро внедрить современную ITSM-систему в соответствии с лучшими практиками сервисной автоматизации. Благодаря возможностям SimpleOne и экспертизе нашей команды, всего за 4 месяца мы провели масштабную и оперативную работу по миграции на новое решение – у наших специалистов обширный опыт с low-code-платформами. На старте проекта мы провели обследование ITSM-процессов и информационных систем заказчика и далее реализовали доработку ITSM-конфигурации платформы в рамках процессов управления обращениями, инцидентами, запросами, и проблемами. Также силами нашей команды была проведена интеграция SimpleOne с кадровыми и учетными система клиента, а также системами мониторинга. В рамках проекта мы решили сложную задачу – разработали специальный механизм автоматической категоризации заявок на базе SimpleOne. Такая доработка упрощает оформление обращений пользователями: заявки теперь автоматически распределяются по соответствующим исполнителям и типам в соответствии с разработанными правилами и скриптами, что значительно снижает нагрузку на 1 линию и сокращает время обработки одной заявки», – сказал Владимир Нестеров, ведущий менеджер по продажам решений ГК Softline.

«Наша компания заинтересована в повышении зрелости всех своих процессов. Благодарим ГК Softline за помощь в переходе на новую прогрессивную ITSM-платформу. Ее функционал позволяет быстро и эффективно автоматизировать ИТ-процессы компании, несмотря на большие нагрузки – сейчас ей могут успешно пользоваться все наши сотрудники. Одним из важных этапов проекта стало проведение опытной эксплуатации платформы. В ходе нее мы тестировали систему с разными уровнями нагрузок, проверяли ее функциональные возможности и настройки, в то время как специалисты ГК Softline оперативно устраняли замечания и вносили доработки в соответствии с нашими пожеланиями. Таким образом, мы еще раз убедились в высокой экспертизе команды Softline. За непродолжительное время использования SimpleOne мы уже можем отметить, как возросла скорость обработки обращений. Важно и то, что SimpleOne позволяет развивать и масштабировать систему самостоятельно: мы планируем подключать к ней новые филиалы, а также автоматизировать на базе платформы и ИТ и бизнес-процессы, не вошедшие в охват проекта внедрения. Наши пользователи также отмечают удобство новой системы Service Desk – теперь сообщить о неполадке сотрудник может в рамках “одного окна”, в том числе и через свой смартфон. Так, ITSM-платформа, внедренная Softline, помогает нам следовать лучшим практикам предоставления сервисов», – сказал Максим Егоров, директор ДИТ ГК «Детский мир».

«Решение SimpleOne ITSM базируется на нашей собственной платформе, что позволяет легко масштабировать ее применение на все подразделения компании; имеющийся low-code инструментарий позволяет быстро вносить изменения в настроенную логику бизнес-процессов. Рады предоставить наше решение для компании “Детский мир”. Рассчитываем на длительность и плодотворное партнерство», – отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.