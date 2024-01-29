ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подтвердила соответствие международным стандартам по управлению информационной безопасностью ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ISO/IEC 27001:2013 — международный стандарт, определяющий требования к системе управления информационной безопасностью (СУИБ). Описывает порядок внедрения, контроля, поддержания и улучшения системы.

ISO/IEC 27017:2015 — международный стандарт, включающий рекомендации по обеспечению информационной безопасности для облачных провайдеров. Регламентирует внедрение механизмов ИБ с целью устранения облачных рисков и обеспечения защиты данных.

ISO/IEC 27018:2019 — международный стандарт, включающий свод правил по защите при обработке персональных данных в облаке. Устанавливает средства контроля для реализации мер по защите персональных данных и оценки облачных рисков.

Наличие данных сертификатов у ГК Softline свидетельствует о том, что в компании разработаны и внедрены меры управления информационной безопасностью, соответствующие нормативным и законодательным требованиям и обеспечивающие сохранность информационных активов. Реализуемые средства контроля позволяют выстроить наиболее эффективное управление, сводя к минимуму угрозы безопасности.

В область сертификации входят оказание услуг технической поддержки, включая планирование и выполнение переноса инфраструктуры клиентов в облачные среды, управляемые услуги в локальной и облачной инфраструктуре и операционные процессы, а также предоставление облачных услуг на базе публичного облака.

«Сегодня обеспечение информационной безопасности является критически важной задачей для бизнеса. Мы убеждены, что соответствие международным стандартам обязательно, особенно если мы говорим о крупных компаниях. Оно свидетельствует о высокой заинтересованности в обеспечении кибербезопасности и, соответственно, о принятии мер по ее обеспечению. ГК Softline в очередной раз прошла сертификацию и получила подтверждение актуальности практик менеджмента, используемых в различных департаментах. Мы планируем продолжать развитие управленческих систем и внедрять наиболее релевантные схемы», — отметил Олег Тремзин, директор по сервисам ГК Softline.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, Ваш Платежный Проводник и др.